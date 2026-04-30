ASJ pide descalificar a autopostulantes a cargos en CNE y TJE que demandaron al Estado

Tegucigalpa – El presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, pidió hoy descalificar a siete autopostulantes a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que emprendieron procesos legales en contra del Estado de Honduras en el pasado.

“Deben de ser descalificados, no podemos en esta etapa empañar el proceso. Aunque no haya sentencia firme, evidentemente son situaciones que pueden generar desconfianza”, expresó Hernández.

Se trata de los autopostulados: Vilma Clementina Zúniga D´Vicente, Víctor Manuel Murillo Lara, Agapito Alexander Rodríguez Escobar, Santos Roberto Peña Enamorado, Mariano Torres Flores, Gustavo Adolfo Zavala Umanzor, Carlos Humberto Romero Andrade.

Estos autopostulados no deben continuar en el proceso de selección por parte de la comisión especial del Congreso nacional, opinó el director de ASJ.

“Una persona que tiene abierto un proceso no es idónea para postularse a estos cargos”, externó.

Diversos sectores se han pronunciado en los mismos términos, pero la comisión especial ha hecho caso omiso a estas peticiones y continúa con las audiencias públicas programadas para todos los candidatos.

No obstante, se prevé que estos hondureños no pasen el siguiente filtro y por ende no figuren en la lista final que llegará al pleno del Congreso Nacional la próxima semana. (RO)