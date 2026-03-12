ASJ pide al MP investigar vencimiento de medicamentos en el sistema de Salud

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó como un hecho condenable el vencimiento de medicamentos que superan los 40 millones de lempiras en el sistema de salud.

Señaló que el Ministerio Público de Honduras debe investigar y castigar a los responsables de esta situación.

Hernández atribuyó a la falta de planificación adecuada en la compra y distribución de los fármacos.

Indicó que este no es un tema nuevo y el desafío que tienen las actuales autoridades deben de corregir.

“Esperamos que se hagan los cambios estructurales para que esto no se vuelva a dar, porque no sabemos quién se benefició con la compra de ese medicamento, hemos venido denunciando esto, siguen comprando sin plan por eso se terminan venciendo”, apuntó. IR