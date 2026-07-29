ASJ pide al Gobierno tomar en cuenta opinión de hondureños reflejada en Sondeo de Opinión ERIC-SJ

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, pidió al Gobierno que preside Nasry Asfura tomar en cuenta la opinión de los reflejada en el Sondeo de Opinión Pública del equipo de investigación ERIC del Servicio Jesuita.

“Honduras vive una multicrisis y hay una realidad que no podemos obviarla”, acentuó el director ejecutivo de ASJ.

Los hondureños calificaron con 3,82 en una escala del 1 al 10 el Gobierno que preside Nasry ‘Tito’ Asfura, mientras el 80,7 % considera que el respaldo a su candidatura del mandatario estadounidense, Donald Trump, influyó en las elecciones de 2025, según un sondeo de opinión divulgado el martes.

Hernández pidió al Gobierno tomar en cuenta el pensar de los hondureños.

Ver: Sondeo de Opinión Pública: Hondureños reprueban los primeros meses del gobierno de Asfura

La encuesta del ERIC-SJ, rectorado por jesuitas, fue aplicada entre el 12 y el 23 de mayo pasado con una muestra de 1.559 personas mayores de 18 años, en 16 de los 18 departamentos del país. Tiene un margen de error de ±2,5 % y un nivel de confianza del 95 %, según la ficha técnica.

El sondeo revela que casi la mitad de los encuestados identifica la crisis económica y la falta de empleo como el principal problema del país.

En segundo lugar aparecen la delincuencia y la inseguridad con el 20.1 %, mientras que los problemas relacionados con la salud y la educación alcanzan el 16.9 %.

En consecuencia, el 52.7 % considera que la principal prioridad del presidente durante este año debe ser generar empleo y mejorar la economía nacional.

“Tenemos un problema serio de desempleo especialmente en la población más joven que necesita dinero en sus bolsillos y cuando no se satisface esa necesidad se crea un malestar y esta acción está capitalizando mucho del descontento”, dijo el director ejecutivo de ASJ.

Insistió que el Gobierno “debe escuchar a la gente”, por lo que exhortó a no dejar de lado el sondeo de opinión.

Cabe señalar que desde el Gobierno no ha existido ningún pronunciamiento sobre el sondeo de opinión del ERIC. (RO)