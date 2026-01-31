ASJ pide al gobierno y al Congreso Nacional no repetir los errores del pasado

Tegucigalpa – No cometan los mismos errores del pasado: lo que era malo antes sigue siendo malo ahora sostuvo Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Hernández se pronunció sobre la elección del procurador y subprocurador de la República de Honduras, aconsejando a las nuevas autoridades del Congreso Nacional no repetir los mismos errores del gobierno anterior.

«Deberían de buscar personas destacadas. No vayan a poner personas que han tenido conflictos con la ley, que han estado en prisión», dijo.

“No deberíamos estar hablando de integración para la conformación de un gabinete de gobierno, deberíamos hablar de las mejores personas para ocupar los cargos sin distingo de colores políticos”, indicó.

Sostuvo que tenemos un sistema de Servicio Civil arcaico, populista, que potencia si pegaste o no un afiche.

“Se habla de que están negociando al subprocurador: no vayan a poner personas que tengan conflictos con la ley, que hayan estado en prisión y que cometieron actos ilícitos”, aseguró.

Decreto de emergencia

Hernández dijo que el Congreso Nacional conocerá el lunes un decreto de emergencia.

En ese sentido, sugirió garantizar que quede la veeduría de organizaciones especializadas para asegurar transparencia, eficiencia y que podamos en el menor tiempo posible comprar medicamentos; pero también habilitar el tema de reducción de mora quirúrgica y llevarlo a los centros de dispensación. IR