ASJ pide al CN que mantenga integro el espíritu de las reformas energéticas

Tegucigalpa – El director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, pidió este lunes al Congreso Nacional que mantenga integro el espíritu del proyecto de reformas al sector energetico.

Comentó que está contento con el espíritu del proyecto que refleja que se elaboró con una visión técnica y objetiva.

“Esperamos que los diputados con mucho compromiso, alejados de cualquier interés de grupo particular, pueda proceder a la discusión y aprobación de esta iniciativa”, dijo Hernández.

Exhortó a que no se contamine la iniciativa del Poder Legislativo con incentivos y u otro tipo de interpretaciones.

Hernández confió que se aclaró las dudas del Partido Liberal sobre la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Deseó que la ENEE sea una empresa eficiente, que brinde servicios de calidad, a precios competitivos y abrir el mercado para atraer la inversión. AG