ASJ pide a la población estar vigilante ante lo que ocurre previo a las elecciones

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández hizo un llamado a la población hondureña para que se mantengan vigilantes en torno a lo que ocurre previo a las elecciones generales e invitó a salir masivamente para no dejar espacio a posibles fraudes.

Detalló que la adjudicación del transporte de material electoral es positivo, ya que existía mucha incertidumbre luego de lo ocurrido en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo.

Es una preocupación menos que se haya adjudicado el contrato del transporte del material electoral, sin embargo no se debe quitar el renglón que las elecciones presentan problemas, desglosó.

Hernández mencionó que el actual proceso electoral tiene características complejas nunca antes vistas en Honduras. “La acción, anoche, en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, eso es gravísimo, la amenaza que se cierne sobre el presidente del Partido Liberal, igualmente la amenaza contra la integridad física de la consejera Cossette López, los ataques sistemáticos y los pleitos internos, todo esto genera mucha incertidumbre”, enumeró.

El representante de la sociedad civil llamó a todos los sectores que se unan para apoyar el desarrollo de las elecciones y defender la democracia respetando la voluntad del pueblo.

Lamentó que los partidos en contienda estén convocando a manifestaciones, las que podrían en enfrentamientos entre los diferentes frentes.

Cuestionó que todo esto ocurre mientras la Policía y las Fuerzas Armadas son seriamente cuestionadas por su papel desempeñado al tenor de situaciones políticas. JS