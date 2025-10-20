ASJ cuestiona cierre temprano de centros educativos para elecciones

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) hizo un llamado este lunes al gobierno a priorizar el derecho a la educación de más de 1.8 millones de niños, niñas y adolescentes en Honduras sobre los intereses del calendario político.

El cuestionamiento de la organización no gubernamental se realiza ante el anuncio de la Secretaría de Educación de cerrar antes de lo previsto el año escolar 2025, debido a la entrega temprana de los centros educativos para las elecciones generales del 30 de noviembre.

El calendario escolar oficial establecía la clausura del año lectivo el 28 de noviembre y la entrega de los planteles educativos al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 29 de noviembre. Sin embargo, la Secretaría de Educación anunció una entrega anticipada de los centros, lo que implicará un cierre aún más temprano del año escolar.

“Sabemos que como un país vulnerable al cambio climático, a la contaminación atmosférica, a las protestas. Hay una serie de actividades que atentan contra las aulas abiertas y en este caso, a un proceso electoral”, refirió el director de Educación de ASJ, Marlon Escoto.

El exministro de Educación destacó en tal sentido que es importante que las autoridades educativas deben planificar el año escolar previendo situaciones que impacten en el calendario escolar, para no sacrificar el aprendizaje de los niños.

Aunque el CNE utilizará sólo el 33.6% de los planteles escolares del país, la Secretaría de Educación ha anunciado el cierre temprano del año lectivo para el 100% de las escuelas públicas.

“Esto significa que dos de cada tres centros suspenderán clases de forma anticipada sin justificación operativa directa, afectando innecesariamente el aprendizaje de miles de estudiantes”, destacó.

La plataforma Aulas Abiertas de ASJ, alimentada por más de 20 mil veedores sociales, revela que hasta el 10 de octubre se habían perdido 11 días de clase de los 158 esperados. A estos se sumarán los días de suspensión de actividades a causa de la emergencia por lluvias que mantienen bajo alerta el Distrito Central y otras comunidades del país.

Además, se prevé la pérdida de otros nueve días de clase por el cierre temprano. En consecuencia, sumarían al menos 20 días de clase perdidos, equivalentes a 100 horas de aprendizaje que la niñez y juventud hondureña dejará de recibir este año.

De cara al próximo año, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional recomendó diseñar un plan de recuperación educativa utilizando los resultados de evaluaciones de aprendizaje del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2025, planificar el año escolar previendo situaciones que impacten en el calendario para no sacrificar el aprendizaje y distribuir los alimentos garantizando que lleguen a los estudiantes. VC