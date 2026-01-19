ASJ lamenta que más del 90 % de los delitos ambientales están en la impunidad

Tegucigalpa – A través de tres casos hasta ahora poco conocidos, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expuso este lunes cómo la impunidad sigue amenazando a quienes defienden ríos, bosques y territorios.

Según el director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda más del 90 % de los delitos ambientales y los ataques contra ambientalistas como María Enriqueta Matute, Santos Hipólito Rivas Baquedano y Juan Bautista Silva Ventura, están en la impunidad.

Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), confirman que 149 defensores ambientales han sido asesinados en los últimos diez años, en un contexto marcado por la conflictividad territorial y la debilidad del sistema de justicia.

“La defensoría del medio ambiente en Honduras ha sido duramente golpeada, cada vez son menos los defensores que tenemos activos en el país, esto es producto de un fenómeno de violencia y criminalización en contra de ellos, no hay una respuesta estatal eficiente, hay un conflicto severo en estas regiones el país”, dijo Castañeda al resaltar que quien provoca dichos conflictos es el Estado.

Recordó que las recomendaciones realizadas al Estado de Honduras no han sido resueltas, lo que posiciona a Honduras entre los países más violentos en contra de los defensores del medio ambiente.

Los guardianes silenciados

Castalleda dijo que ante este panorama, ASJ desarrolla la iniciativa “Guardianes silenciados”, que presenta un análisis, con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, detallado de tres casos emblemáticos de asesinatos de ambientalistas en el país.

La investigación documenta los asesinatos de María Enriqueta Matute, Santos Hipólito Rivas Baquedano y Juan Bautista Silva Ventura, tres defensores comunitarios cuyas muertes reflejan patrones comunes de riesgo, abandono estatal e impunidad.

Los tres casos comparten elementos que evidencian deficiencias profundas en el sistema de protección y justicia, como la falta de investigaciones sobre autoría intelectual y redes económicas detrás de los crímenes.

Guardianes silenciados combina evidencia, memoria y exigencia de justicia. La iniciativa no se limita a documentar los casos: a través de una plataforma digital, ASJ pondrá a disposición de defensores del ambiente, comunidades y ciudadanía en general información sobre rutas de denuncia, datos demográficos de crímenes ambientales y otros recursos para la exigencia de justicia y la protección efectiva.

Con este esfuerzo, ASJ busca romper el silencio, promover un debate público informado y exigir que el Estado hondureño garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición para las personas defensoras del ambiente asesinadas y sus comunidades.

Asimismo, Castañeda expresó indicó que se debe hacer eco con el nuevo gobierno para que la impunidad contra los ambientalistas se resuelva, que haya mayor protección contra estos protectores del ambiente “que les permita seguir ejerciendo esa función tan importante para el país y en ese sentido el nuevo gobierno debe buscar la manera de cómo resolver esos conflictos en las diferentes zonas del país”, dijo. VC