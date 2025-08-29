ASJ lamenta que incumplimiento de la Sesal lleve a medidas de presión que al final afecta a la población

Tegucigalpa – La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía señaló este viernes que las asambleas informativas en el sector salud afectan a la población por la incompetencia de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal).

“Las asambleas informativas se dan a raíz de incumplimiento, de compromisos establecidos con la Secretaría de Salud, esta práctica y que obliga a generar un mecanismo de presión a las autoridades como las asambleas informativas que lleva consigo la negación de un acceso a la salud”, refirió.

Este día, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), anunció que a partir del próximo lunes iniciará una huelga progresiva en todo el país.

(Leer) Enfermeras auxiliares anuncian asambleas informativas a partir del lunes

Munguía lamentó que las autoridades sanitarias no logren anticipar estas acciones que repercuten en la calidad de la atención de los hondureños que llegan a diario en busca de atención médica.

En tal sentido, la especialista de la salud refirió que el gobierno debe tener presente que está obligado a cumplir los acuerdos a los cuales se ha comprometido, además de las repercusiones en el personal médico que está inconforme. VC