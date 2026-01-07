ASJ lamenta impunidad en el asesinato de 149 defensores del ambiente en Honduras

Tegucigalpa – El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda reprochó la impunidad histórica que ronda el asesinato de alrededor de 150 defensores de la tierra en Honduras.

– Alrededor de 149 asesinatos de defensores del ambiente registra el Conadeh.

Señaló que existe una alta impunidad en estos casos de asesinato, con más del 90 % de los expedientes que se encuentran engavetados en la actualidad.

Honduras ha sido catalogada por distintos organismo nacionales e internacionales como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Entre 2012 y 2023 se reportaron al menos 149 asesinatos, con un promedio anual de 18 víctimas.

“Es lamentable esa situación y casos mediáticos que se han movido como el del Berta Cáceres, Juan López, pero que todavía hay autores intelectuales que no han sido perseguidos por parte del Ministerio Público ni juzgados por parte de la Corte Suprema de Justicia”, declaró.

Detalló que esta situación los lleva a visibilizar esta situación de impunidad y lograr que el nuevo gobierno ponga interés y voluntad en mejorar esta situación de prevenir que estos hechos sigan ocurriendo, además de mejorar la imagen de país a nivel internacional.

Reprochó que Honduras es un país mal visto a nivel internacional, debido a que una gran cantidad de recomendaciones y advertencias con respecto a estos casos que han quedado en la impunidad y no se han tomado las acciones pertinentes porque no existe presupuesto para investigar estos casos, tampoco para los delitos contra el medio ambiente.

Castañeda mencionó que existen muy pocos fiscales para conocer de estos casos lo que deriva en fiscalías muy debilitadas, por lo que es urgente fortalecerlas.

Sugirió redoblar esfuerzos, elaborar un análisis criminal e innovación tecnológica con más recurso humano para lograr mayor efectividad.

Especificó que la zona del Bajo Aguán sigue siendo de alto riesgo para los defensores de la tierra.

Igualmente, dijo la situación es delicada en Olancho y otras del Litoral Caribe. “Allí constantemente ocurren ese tipo de hechos de criminalización y victimización de estos defensores, una persecución por parte del Estado, donde lamentablemente no se ha abordado de la mejor manera, hay que hacer reformas, hay que concientizar y sensibilizar a nuestros nuevos diputados y diputadas que hay que fortalecer esta lucha”.

De las casi 20 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CORTE IDH) contra el Estado de Honduras, desde 1989, tres de ellas están relacionadas con el asesinato de ambientalistas.

El primer caso fue el Blanca Jeannette Kawas, asesinada el 6 de febrero de 1995. El segundo caso fue el de Carlos Escaleras, un reconocido defensor del ambiente y de los derechos humanos, asesinado el 18 de octubre de 1997 en Tocoa, Colón. El tercer caso es el de Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho, asesinado el 18 de mayo de 1998. JS