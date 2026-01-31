ASJ invita a transparentar el uso de los recursos del Estado durante todo el gobierno

Tegucigalpa – El representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), José Carlos Perdomo, señaló que uno de los principales retos que tiene el gobierno de Nasry Asfura es transparentar el uso de los recursos del Estado.

(Leer) Aumentos salariales, dobles pagos, Caja Única vacía entre hallazgos, “es una grosería lo que hicieron”, señala designada Mejía

En tal sentido, Perdomo indicó que a la par de iniciativa de la disminución el Estado con duplicidad de funciones, también piden al nuevo gobierno visualizar a partir de lo que se cuenta de los recursos públicos, contratar a las personas que tienen la meritocracia para los puestos.

El representante de ASJ enfatizó que estas nuevas contrataciones no impliquen números como los revelados por la designada presidencial María Antonieta Mejía más temprano sobre personal supernumerario, aumentos salariales o dobles plazas, entre otros.

“Es a partir de esta manera de transparentar los recursos públicos, de tener acceso a la información, que nosotros podemos hacer desde las organizaciones de sociedad civil un monitoreo para poder tener un brazo preventivo, no solo visualizarlo cuando ya tienen una realidad hasta al final de un gobierno”, afirmó. VC