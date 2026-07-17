ASJ insta a acelerar reducción de la mora quirúrgica en hospitales públicos

Tegucigalpa- La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Blanca Munguía, afirmó que uno de los principales desafíos del sistema sanitario hondureño continúa siendo la reducción de la mora quirúrgica, que aún mantiene a miles de pacientes en espera de una intervención.

La especialista reconoció que se han registrado avances importantes, especialmente en el Hospital San Felipe, donde la implementación de brigadas médicas ha permitido disminuir de forma significativa la mora en cirugías oftalmológicas.

«La necesidad de cirugías sigue siendo grande y persiste el reto de impulsar este tipo de procedimientos. Sin embargo, se ha avanzado en establecer elementos importantes. Un ejemplo es el Hospital San Felipe, que ha traído brigadas y ha reducido considerablemente la mora oftalmológica», expresó Munguía.

Asimismo, destacó como otro esfuerzo la estrategia impulsada por la Secretaría de Salud para realizar procedimientos quirúrgicos en hospitales privados con el objetivo de salvar vidas y disminuir el tiempo de espera de los pacientes.

«La gran apuesta era que este proceso se desarrollara a través del fideicomiso, el cual esperamos que inicie a principios de agosto. Con este mecanismo se espera intervenir a un mayor número de pacientes y lograr una reducción sustancial de la mora quirúrgica en los próximos meses», indicó.

Munguía también hizo un llamado a las personas que continúan esperando una intervención para que verifiquen que están registradas oficialmente como pacientes dentro del programa de reducción de mora quirúrgica.

Explicó que, aunque al inicio del año se contabilizaban alrededor de 13 mil pacientes en lista de espera, la cifra se ha mantenido debido a que ahora se están incorporando personas que anteriormente no figuraban en los registros oficiales.

«Es positivo que estos pacientes estén siendo visibilizados. Es posible que aparezcan más personas con necesidad de cirugía que antes permanecían invisibilizadas porque ni siquiera estaban en una lista de espera. Ahora están siendo tomadas en cuenta dentro del programa de reducción de mora quirúrgica», anotó.

Finalmente consideró que el fortalecimiento de estos mecanismos permitirá avanzar en la atención de miles de pacientes que esperan una cirugía y contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta del sistema público de salud.LB