ASJ insta a acelerar acciones ante crisis sanitaria tras contar con reglamento de emergencia en Salud

Tegucigalpa – La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía, exhortó a las autoridades de Salud a avanzar con acciones concretas y respuestas inmediatas para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema sanitario del país.

Añadió que, especialmente el Gobierno debe poner énfasis en temas como la mora quirúrgica, el desabastecimiento de medicamentos y el acceso a tratamientos.

Munguía subrayó que es necesario acelerar y garantizar el abastecimiento de medicamentos para la población, así como mejorar el acceso a los tratamientos y resolver la mora quirúrgica que afecta a miles de pacientes en hospitales públicos.

Además, enfatizó que estos esfuerzos deben ir acompañados de mecanismos claros de medición de resultados que permitan evaluar los avances en el sistema de salud.

“La salud pública debe unir a los distintos sectores desde una mirada técnica para dar respuesta al pueblo”, expresó la especialista, al tiempo que destacó que la ciudadanía exige una mejor respuesta y políticas claras frente a la situación del sector.

Las declaraciones se dan luego de que, la semana pasada, el Congreso Nacional de Honduras entregara el reglamento del Decreto de Emergencia en Salud, instrumento que se espera sea aplicado lo antes posible para atender la crisis actual.

De acuerdo con Munguía, la implementación efectiva de este reglamento podría contribuir a reducir la mora quirúrgica, mejorar el abastecimiento de medicamentos y enfrentar la falta de personal especializado y calificado en diversas áreas del sistema sanitario hondureño.

La representante de la ASJ reiteró que la prioridad debe ser garantizar respuestas rápidas y sostenidas que permitan mejorar la atención médica y recuperar la confianza de la población en los servicios de salud pública. LB