ASJ identifica medio millón de lempiras gastados en campañas contra consejeras del CNE

Tegucigalpa – El director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, señaló en las últimas horas que identificaron gastos de más de medio millón de lempiras para una campaña de desprestigio contra la oposición política y las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.

“Más de medio millón de lempiras invertidos en estos últimos tres meses en cuentas alternas al poder” de medios creados por el oficialismo, “donde se ataca al bipartidismo, a las consejeras electorales, proceso electoral y se ataca al fraude”, dijo Aguilar.

Añadió que la campaña de desprestigio también va dirigida para atacar a los medios de comunicación y las Iglesias Católicas y Evangélicas.

Comentó que desde estas cuentas alternas con línea partidaria oficialista han realizado 500 publicaciones para destacar los logros del gobierno y de la presidenciable Rixi Moncada.

Aguilar criticó que durante los últimos tres meses, ha habido más de 50 transmisiones en el canal 8 y 150 en las emisoras de radio para cubrir los eventos proselitistas de Rixi Moncada. AG