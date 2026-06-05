ASJ: Falta de planificación y politización de contrataciones agravan crisis en el sistema de salud

Tegucigalpa- La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Blanca Munguía, señaló que el conflicto que mantiene a médicos en asambleas informativas es una problemática recurrente dentro del sistema sanitario hondureño, debido a la falta de una planificación nacional en materia de salud y a las deficiencias en la gestión del recurso humano.

Munguía explicó que las demandas laborales no son exclusivas del gremio médico, sino que involucran a más de 28 grupos organizados dentro del sector salud que, históricamente, han levantado reclamos relacionados con condiciones laborales, contratación y estabilidad en sus puestos de trabajo.

“Las dificultades en el sistema de salud son constantes porque no existe un verdadero plan nacional de salud. Cada gobierno llega con una nueva visión y pretende comenzar de cero, repitiendo un ciclo que termina debilitando aún más el sistema público”, manifestó.

La representante de ASJ indicó que uno de los principales problemas radica en la ausencia de un registro actualizado y confiable del recurso humano en salud, situación que genera conflictos recurrentes relacionados con contrataciones, pagos y asignación de plazas.

Asimismo, cuestionó que la contratación de personal sanitario y de la administración pública en general, continúe siendo un tema influenciado por intereses políticos, lo que, a su criterio, dificulta la transparencia y la eficiencia en la gestión del sector.

Munguía reveló que desde hace cuatro meses han solicitado la publicación de las planillas de personal, respetando la información protegida por ley, con el objetivo de realizar un censo que permita conocer con exactitud cuántos trabajadores laboran en el sistema sanitario y cuáles son las obligaciones pendientes de pago.

“Siempre se informa que se ha cancelado una parte de la planilla, mientras otros trabajadores siguen pendientes. Es un problema recurrente que evidencia la falta de control y de información clara sobre el personal de salud”, expresó.

La directora de Salud de ASJ también consideró que el Colegio Médico de Honduras debe asumir un papel más activo en la búsqueda de soluciones estructurales, promoviendo mecanismos que garanticen procesos de contratación transparentes y seguros para sus agremiados.

Finalmente, advirtió que la repetición de estos conflictos no solo desgasta a los trabajadores de la salud y a las instituciones, sino que también afecta directamente a los pacientes y vulnera el derecho de la población hondureña a recibir atención médica oportuna y de calidad.LB