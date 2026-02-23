ASJ expuso a misión del FMI urgencia de una estrategia anticorrupción en Honduras

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, expuso a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) la urgencia de una estrategia anticorrupción articulada para Honduras.

Durante la reunión entre autoridades de ASJ y representantes de la misión del FMI se analizó los principales desafíos en materia de integridad pública, fortalecimiento institucional y estabilidad económica del país.

Durante el encuentro, la ASJ subrayó la necesidad urgente de que Honduras cuente con una estrategia anticorrupción articulada, con objetivos claros, responsables definidos, plazos verificables e indicadores públicos que permitan medir avances reales.

Aunque el nuevo gobierno tiene pocas semanas en funciones, la ASJ reiteró la expectativa de que se presente pronto una hoja de ruta anticorrupción clara, medible y respaldada por señales firmes de voluntad política.

La ASJ enfatizó que la lucha contra la corrupción debe traducirse en decisiones concretas, que garanticen independencia institucional, transparencia plena y sanciones efectivas sin selectividad.

ENEE, foco de corrupción

Asimismo, alertó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa siendo el principal foco de gran corrupción en Honduras, debido a su opacidad, captura de decisiones, contratos irregulares y millonarias pérdidas financiadas con recursos públicos.

Desde la sociedad civil se insistió en la necesidad de auditorías, reformas profundas y una revisión técnica de las decisiones estratégicas en el sector.

Finalmente, el organismo de sociedad civil recordó que Honduras no puede normalizar la corrupción como forma de gobierno y que la integridad en el ejercicio del poder es esencial para lograr desarrollo sostenible, servicios dignos y una confianza ciudadana renovada. (RO)