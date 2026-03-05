ASJ exige juicio político, pero con pruebas sólidas y respeto al debido proceso

Tegucigalpa- El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, manifestó que el juicio político contra funcionarios señalados por obstaculizar procesos democráticos debe realizarse sin impunidad, pero cumpliendo estrictamente el debido proceso y las garantías constitucionales.

– Juan Carlos Aguilar, advierte que existen indicios para promover acciones contra funcionarios señalados por obstaculizar procesos democráticos, pero subraya que el procedimiento debe documentarse rigurosamente, respetar la Constitución y evitar decisiones políticas que expongan al Estado a futuras demandas.

Aguilar señaló que, aunque existen indicios claros en varios casos recientes, no se trata de “una carrera” por presentar un juicio político, sino de construir expedientes sólidos, debidamente documentados y con suficiente material probatorio, ya sea mediante denuncia formal o moción presentada por diputados ante el Congreso Nacional.

Que no haya impunidad

“Estamos a favor de que ningún hecho quede sin castigo, especialmente cuando se intentó socavar el proceso electoral y la institucionalidad democrática. Pero si se va a aplicar la ley de juicio político vigente desde 2013, que se haga bien, sin dudas y conforme a derecho”, subrayó.

El representante de ASJ advirtió que una remoción sin cumplir los procedimientos legales podría derivar en futuras demandas contra el Estado de Honduras, recordando que en administraciones pasadas distintos partidos políticos han impulsado destituciones sin apego estricto a la normativa.

Señalamientos a Fiscalía y órganos electorales

Aguilar puso como ejemplo el caso del Ministerio Público, al que señaló por supuestamente montar un proceso contra tres personas de la tercera edad, acusadas de terrorismo en un caso que calificó como “eminentemente político”. Según indicó, estas personas están próximas a cumplir un año en prisión preventiva, lo que —a su criterio— representa una vulneración a derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Asimismo, mencionó actuaciones de un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quienes —según afirmó— (Refiriéndose al consejero Marlon Ochoa y el magistrado Mario Morazán), habrían obstaculizado el proceso electoral al no asistir a sesiones establecidas por la ley, afectando el desarrollo normal del calendario electoral e incluso la alternabilidad en el poder.

“Sí existen acciones que podrían sustentar un juicio político, pero deben documentarse adecuadamente y seguir el procedimiento que establece la ley”, reiteró.

Votos en el Congreso

En cuanto a la viabilidad política, Aguilar consideró que los votos podrían alcanzarse si las principales fuerzas del Congreso actúan en conjunto. A su criterio, la suma de los diputados de los partidos Nacional y Liberal superaría los 90 votos, a los que podrían añadirse legisladores de otras bancadas minoritarias.

Diversos sectores de la sociedad han mantenido la exigencia de juicio político, postura a la que también se ha sumado en las últimas horas el presidente de la República, Nasry Asfura, incrementando la presión sobre el Legislativo para que conozca eventuales iniciativas en ese sentido.

Desde ASJ recalcan que el combate a la impunidad no debe estar sujeto a negociaciones políticas, sino sustentado en pruebas claras y en el respeto irrestricto al marco constitucional.LB