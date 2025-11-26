ASJ-EEUU enviará delegación de 30 observadores electorales de EEUU y Canadá

Grand Rapids (MICHIGAN)/ Tegucigalpa (Honduras) – La Junta Directiva de la Asociación para una Sociedad más Justa Estados Unidos expresó su apoyo a ASJ Honduras y a todas las organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales que se han comprometido a salvaguardar la integridad de las elecciones hondureñas del próximo domingo 30 de noviembre. A la vez anunció el envío de 30 observadores electorales de EEUU y Canadá.

“Celebramos la participación de miles de observadores electorales nacionales e internacionales registrados que aportarán responsabilidad y confianza a través del ejercicio de sus derechos ciudadanos, como parte fundamentales al proceso electoral”, cita la nota de ASJ-EEUU compartida por ASJ Honduras.

(Leer) Tras reunión de OEA, Hemisferio Occidental recuerda obligación de defender la democracia hondureña

En el mensaje de respaldo a la filial hondureña, ASJ reitera la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda ejercer sus funciones de forma independiente e imparcial.

En tanto señala que los candidatos deben respetar los resultados tabulados de forma independiente e imparcial y comprometerse a una transferencia pacífica del poder, pues la voluntad del pueblo hondureño debe respetarse por encima de todo.

“El pueblo hondureño merece integridad en el proceso electoral, desde el acceso a las urnas sin interferencias hasta un recuento de votos transparente y rápido. La confianza en el gobierno requiere de confianza en la institución democrática más fundamental: el voto”, afirmó Russell Jacobs, presidente de la Junta Directiva de ASJ-EEUU.

ASJ-EEU o ASJ-US se mantiene al lado de la ASJ-Honduras, así como de sus aliados de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), enfatiza el mensaje que anuncia el envío de un grupo de 30 observadores internacionales de Estados Unidos y Canadá para participar en el proceso de observación electoral y para solidarizarnos con todos los hondureños que acudirán a las urnas el 30 de noviembre.

“Creemos que, si se respeta el Estado de derecho, se siguen los procesos electorales adecuados y todas las partes respetan los resultados, los hondureños podrán unirse para trazar un futuro brillante. A medida que la nación avanza, seguiremos comprometidos con nuestro socio, ASJ, en la búsqueda de una sociedad más justa para todos los hondureños”, cita la nota. VC