ASJ e IAIP firman convenio de colaboración para fortalecer acceso a información pública

Tegucigalpa – La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) suscribieron este martes un convenio de colaboración interinstitucional para fortalecer el ejercicio del derecho de acceso.

El objetivo es fortalecer el derecho de acceso a la información pública, promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

El convenio establece un mecanismo de coordinación entre ambas instituciones para el diseño e implementación de estrategias orientadas a mejorar la gestión de la información pública, fortalecer la institucionalidad y reducir la opacidad en el uso de los recursos del Estado.

El comisionado del IAIP, Hermes Moncada, señaló que el objetivo es descentralizar de Tegucigalpa el acceso a la información pública pic.twitter.com/d5WtAyosWp — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 7, 2026

El convenio contempla el desarrollo de planes estratégicos, sistemas informativos, procesos de formación y capacitación, creación de metodologías de verificación y evaluación que mida avances en transparencia y acceso a la información.

Igualmente, se priorizará el fortalecimiento del marco legal y normativo en materia de transparencia.

Además, el IAIP aportará su capacidad técnica y operativa para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que incluye la generación de contenidos, desarrollo de procesos formativos y la coordinación de mecanismos institucionales que faciliten el acceso.

Mientras que la ASJ acompañará y servirá de asesor técnico en la presentación, seguimiento, monitoreo y evaluación de solicitudes de acceso a la información, impulsará investigaciones y estudios que contribuyan a mejorar los estándares de transparencia en la gestión pública.

El acuerdo también contempla la articulación con actores claves como organizaciones de sociedad civil, academia y cooperantes internacionales para ampliar el impacto de las acciones y promover un enfoque multisectorial en la defensa del derecho a la información. AG