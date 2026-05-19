ASJ: Declarar terroristas a la MS-13 y Barrio 18 agilizará la persecución penal en Honduras

Tegucigalpa – El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, se pronunció a favor de las reformas al Código Penal, aprobadas por el Congreso Nacional, que declara terroristas a las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18.

Según el profesional, esta medida permitirá una persecución más rápida y estratégica contra el crimen organizado en el país.

A pesar de que aclaró que la ASJ no formó parte del proceso de socialización de estas reformas, Castañeda destacó que la declaratoria otorgará mayor celeridad a las autoridades para capturar, investigar y judicializar a los integrantes de estas redes delictivas.

«Permitirá procesar a toda la estructura criminal sin necesidad de ir delito por delito, agilizando así las capturas y las acciones de las autoridades», explicó, recordando que bajo el esquema anterior era común ver cómo los extorsionadores salían rápidamente de la cárcel.

Uno de los puntos más relevantes señalados por el representante de la ASJ es el impacto positivo que la reforma tendrá en la seguridad de la ciudadanía. Al cambiar la estrategia jurídica, se reducirá drásticamente la exposición de víctimas y testigos en los casos de extorsión, quienes anteriormente quedaban en una situación de alta vulnerabilidad tras presentar una denuncia formal.

Asimismo, Castañeda contextualizó la medida apuntando que Honduras finalmente se alinea con normativas internacionales, ya que se tenían los precedentes en la región de países como El Salvador y Estados Unidos que ya habían catalogado a estas agrupaciones como organizaciones terroristas.

Consideró que, con esta decisión, Honduras busca nivelar y fortalecer su capacidad de respuesta táctica y legal frente a las maras y pandillas.

El riesgo de colapso en el sistema judicial

No obstante, el panorama optimista, el director de Seguridad y Justicia en relación a las reformas, lanzó una seria advertencia sobre la sostenibilidad de la reforma. Castañeda enfatizó que en Honduras existen muchas leyes sin aplicar y que los cambios en el papel no serán suficientes si no van acompañados de un presupuesto y estructura real.

«Debe haber total claridad en las reformas. El sistema de justicia hondureño podría colapsar si no se fortalece de manera integral al Ministerio Público y a los juzgados del país», concluyó. LB