ASJ cuestiona resultados de la inversión en seguridad pese a millonario gasto estatal

Tegucigalpa – El director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, afirmó que en las últimas tres gestiones gubernamentales el país ha invertido más de 270 mil millones de lempiras en seguridad y justicia, una cifra que, a su criterio, no se ve reflejada.

“Es una gran cantidad de dinero, donde tendríamos que estar viendo una Policía Nacional, un Ministerio Público y un Poder Judicial altamente equipados y dando resultados altamente efectivos, y no estar hablando en este momento de altos índices de impunidad”, expresó.

El representante de ASJ recordó que incluso durante el actual gobierno se han reportado carencias en áreas clave de seguridad, como radares en mal estado, falta de equipo para agentes policiales y limitaciones en armamento y municiones.

“Entonces ahí es donde uno se pregunta: todo este dinero que se ha gastado, ¿dónde ha ido y en qué se ha gastado?”, cuestionó.

Asimismo, señaló que tecnologías adquiridas en años anteriores, incluidos laboratorios especializados, presentan falta de actualización debido a la ausencia de mantenimiento.

Castañeda también puso como ejemplo el sistema penitenciario, al indicar que Honduras figura entre los países de la región que más recursos destinan a este sector, pero se mantienen débiles.

“Muchas veces el problema no es el dinero, sino quién lo ejecuta y cómo se ejecuta”, manifestó.

Finalmente, expresó su expectativa para que el gobierno convierta el gasto en seguridad en una inversión efectiva que contribuya a mejorar la persecución del delito y marque la diferencia. AD