ASJ cuestiona desempeño del Congreso y pide priorizar reformas estructurales sobre la popularidad

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, lamentó que la cultura política en Honduras continúe privilegiando la popularidad por encima de la capacidad y la adopción de medidas necesarias para enfrentar la crisis que atraviesa el país.

Hernández señaló que muchos diputados, especialmente algunos de reciente ingreso al Congreso Nacional, priorizan su imagen pública y las redes sociales antes que impulsar reformas profundas que permitan resolver problemas estructurales.

A su juicio, existe un temor a promover decisiones que, aunque necesarias, puedan resultar impopulares y afectar sus aspiraciones políticas futuras.

Reconoció que el actual Congreso ha mantenido una intensa actividad legislativa y que, en sus primeros meses, ha superado en productividad al anterior. Sin embargo, consideró que el número de iniciativas aprobadas no necesariamente se traducen en reformas de alto impacto para el desarrollo del país.

Entre los temas que, según Hernández, requieren decisiones urgentes mencionó la reforma del sistema energético para reducir las pérdidas y combatir el robo de energía, la reorganización del sistema educativo mediante un censo funcional del personal docente y el fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos públicos.

También cuestionó que proyectos como la Ley de Empleo no hayan alcanzado los resultados esperados debido a la falta de consenso y consultas durante su elaboración.

Asimismo, expresó preocupación por el avance de las reformas electorales, al considerar que las modificaciones aprobadas hasta ahora son insuficientes para garantizar procesos transparentes en las próximas elecciones.

En ese sentido, instó a los legisladores a debatir cambios de fondo que fortalezcan la democracia y generen confianza en el sistema electoral.

Hernández aseguró que la ASJ ha presentado propuestas al Congreso Nacional para mejorar la calidad de la labor legislativa y ha ofrecido apoyo técnico a los diputados mediante el acceso a expertos nacionales e internacionales que contribuyan a elaborar proyectos de ley sustentados en evidencia y orientados a resolver los principales problemas del país.

Hernández hizo un llamado a la ciudadanía para exigir mayor rendición de cuentas a sus representantes y demandar iniciativas enfocadas en la generación de empleo, el combate a la corrupción, la transparencia en las compras públicas y el fortalecimiento de instituciones clave, en lugar de acciones dirigidas únicamente a mantener la popularidad política. IR