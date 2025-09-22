ASJ crítica parálisis legislativa mientras los salarios no se detienen  

Tegucigalpa-El director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, condenó la inactividad que mantiene el Congreso Nacional y advirtió que la situación refleja un patrón de estancamiento que viene repitiéndose en los últimos tres años.

-Congreso Nacional es “tramitador del Ejecutivo”, apuntó Aguilar.

“Realmente lo que estamos viendo este año en el Congreso Nacional es la constante que se ha visto desde hace tres años: una parálisis legislativa, unas más prolongadas que otras, pero al final lo más grave es que no hay ninguna agenda de país”, señaló Aguilar.

El representante de ASJ cuestionó que, mientras la productividad legislativa sigue en niveles mínimos, los gastos en salarios, viáticos nacionales e internacionales, así como subvenciones y prebendas para los parlamentarios, no se detienen.

“Este no es un Congreso que responde a los intereses de la ciudadanía, no es el Congreso del pueblo como lo han pregonado. Además de la baja productividad legislativa, el Congreso Nacional se ha convertido en un tramitador del Ejecutivo. Una cosa es la agenda de un partido político y otra la agenda del país, que no le importa absolutamente a nadie”, criticó.

Aguilar concluyó que la ciudadanía es la principal afectada por la falta de acuerdos y la ausencia de una agenda nacional, lo que, a su criterio, profundiza la desconfianza en las instituciones.LB