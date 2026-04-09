ASJ condena mecanismos opacos de transferencia de recursos a diputados del Congreso Nacional

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, condenó hoy los mecanismos opacos de transferencia de recursos a diputados del Congreso Nacional.

Condenamos la emisión de cheques y transferencias directas a diputados del Congreso Nacional bajo mecanismos que carecen de transparencia. El uso de recursos públicos para beneficios particulares o discrecionales es inaceptable, especialmente cuando el Presidente de la República ha garantizado recientemente al país el uso responsable y eficiente de los recursos públicos, señaló ASJ en un comunicado.

Mientras miles de familias hondureñas enfrentan el encarecimiento de la canasta básica -agudizado por la crisis internacional y los conflictos globales- y el país arrastra carencias presupuestarias históricas en sectores críticos como salud, seguridad y educación, resulta moralmente ofensivo que los recursos públicos se distribuyan mediante mecanismos discrecionales.

El organismo de Sociedad Civil advirtió que esta práctica no es nueva; ha sido históricamente una fuente recurrente de corrupción y clientelismo político en Honduras. Mantener estos esquemas solo profundiza la desconfianza ciudadana hacia la clase política y las instituciones del Estado, enfatizó.

En consecuencia, ASJ demandó:

1. La publicación inmediata del listado detallado de beneficiarios, los montos transferidos y la justificación legal de cada erogación realizada.

2. La eliminación inmediata de cualquier mecanismo de transferencia de recursos públicos a cuentas personales de funcionarios, garantizando que el presupuesto se ejecute exclusivamente a través de los canales institucionales y legales establecidos.

Finalmente, ASJ realizó un llamado urgente a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional a honrar su compromiso con la transparencia.

Honduras no puede seguir pagando el costo de la corrupción y la falta de ética en el manejo del dinero del pueblo hondureño, reprochó ASJ. (RO)