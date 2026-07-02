ASJ califica de “desacertada” la negativa del Gobierno de enviar ayuda humanitaria a Venezuela

Tegucigalpa- El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró desacertada la postura del Gobierno de no enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras sufrir dos terremotos de gran magnitud, al estimar que, ante una emergencia, cualquier muestra de solidaridad es bien recibida por la población afectada.

Hernández señaló que los pueblos latinoamericanos han enfrentado múltiples crisis y desastres, por lo que existe una cultura de apoyo entre las naciones. En ese sentido, indicó que muchas personas han manifestado su interés en colaborar con la asistencia destinada a los venezolanos.

«Aunque Honduras enfrenta sus propias necesidades y emergencias, esa no era la manera de expresar la decisión», manifestó el representante de la sociedad civil, al tiempo que pidió analizar la forma en que el tema ha sido manejado por las autoridades.

Asimismo, lamentó la posición oficial y expresó su expectativa de que el Gobierno, al menos, facilite el envío de la ayuda humanitaria que organizaciones y grupos nacionales han logrado recolectar para hacerla llegar a Venezuela.

Congreso hace lo contrario

El director de la ASJ también hizo referencia a actuaciones recientes del Congreso Nacional, señalando que algunas decisiones ameritan un análisis ellos abordan de manera diferente y aprueban ayuda eso da para reflexionar, pero lo importante es que al menos de este poder del Estado hay respuesta.

“Ojo por ejemplo con lo que ha pasado en el Congreso Nacional que ellos vienen y actúan y toman una decisión contraria eso daría para analizar”.

Las declaraciones de Hernández surgen luego de que el presidente Nasry Asfura afirmará días anteriores que Honduras no enviará ayuda humanitaria a Venezuela, al considerar que los esfuerzos del Estado deben concentrarse en atender las necesidades y problemas internos del país.LB