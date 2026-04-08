ASJ califica como “contrapeso necesario” iniciativa para que Jefe de las FFAA sea electo por el CN

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó como un “contrapeso necesario” la iniciativa que plantea que el jefe del Estado Mayor Conjunto sea electo por el Congreso Nacional.

Hernández señaló que esta propuesta representa un “contrapeso necesario” tras lo ocurrido en el reciente proceso electoral, y advirtió que “nunca más podemos tener un alto jerarca militar interviniendo en el tema de la democracia y las elecciones en Honduras”.

Consideró que esta forma de elección del Jefe de las Fuerzas Armadas fortalece la democracia y evita “la injerencia militar en procesos electorales”.

El representante de sociedad civil, respaldó otras reformas como la eliminación de la Comisión Permanente, aunque subrayó que se requieren más cambios para democratizar el Congreso.

En ese contexto, advirtió que “debe haber mayor participación ciudadana y transparencia en la toma de decisiones”.

La noche del martes se presentó un proyecto de decreto para que el jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), sea electo por el Congreso Nacional de una terna que deberá ser presentada por la Junta de Comandantes del instituto Castrense.

El proyecto de decreto fue presentado por el diputado Mario Segura, quien explicó que se pretende reformar por modificación de contenido los artículos 280 y 281 de la Constitución de la República, contenida en el Decreto 131 del 11 de enero de 1982 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente. (RO)