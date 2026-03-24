ASJ aplaude juicio político al Fiscal General y pide al CN actuar con responsabilidad para sentar precedentes serios

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ),Carlos Hernández aplaudió la aprobación de juicio político para el Fiscal General, Johel Zelaya, iniciado por el Congreso Nacional, pero pidió responsabilidad durante el proceso para sentar precedentes tras lo ocurrido que puso en vilo la democracia en Honduras.

Señaló que Johel Zelaya ya no es funcionario y eso es lamentable para la institución porque se pudo observar un deterioro en los últimos dos años en ese ente acusador del Estado.

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“Es positivo lo que pasa, todos los funcionarios tienen que ser objeto de análisis y evaluación. Que en el país no se ha haya hecho, pues esa es la realidad, pero el juicio político existe justamente para eso, para probar el cumplimiento de sus deberes y en esta ocasión hay una denuncia que establece que este no cumplió los deberes que tenía en un en un momento histórico del país”, analizó.

Recordó el juicio político es parte de los contrapesos de la sociedad, se trata de un mecanismo para hacer las cosas de manera correcta, hay que recordar que esto surge en un momento donde el Congreso Nacional toma una decisión de destitución en contra de cuatro magistrados de esta Corte Suprema de Justicia y que al final no se siguió el debido proceso, el Estado fue condenado a pagar sumas millonarias por aquel sucesos de 2012.

Sobre la audiencia pública a las 2.00 de la tarde para el suspendido Johel Zelaya, el representante de sociedad civil respondió que es un espacio necesario para que el funcionario se defienda de lo que se le acusa. Tendrá hasta cuatro horas para explicar sus alegaciones.

Pidió a la comisión legislativa que actúe en el marco de la ley, que le brinden los tiempos y el espacio al abogado Zelaya para poder defenderse. “Como cualquier persona él tiene derecho a ser escuchado y con respeto porque al final fue un alto funcionario del Estado, eso no podemos desconocerlo y representó una institución que es clave en la institucionalidad de nuestro país”, dijo.

Sobre si existen las causales para someter a juicio político al fiscal Zelaya, refirió que toda la ciudadanía fue testigo de sus actuaciones en momentos críticos para la democracia.

“Hubo un silencio, esa acción casi armónica entre el Congreso Nacional, el señor Luis Redondo decía algo y unos minutos después aparecía él. Lo que se observó, lo que era visible, era que parecía que había una actitud orquestada para entorpecer el proceso democrático”, apuntó.

Carlos Hernández se mostró extrañado que el primer proceso de juicio político por parte de este Congreso haya sido para Johel Zelaya cuando todos creían que sería para el consejero del CNE, Marlon Ochoa.

“Nuestro llamado al Congreso es que actúen con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, es el futuro de la nación, y el mundo nos está observando, hay que sentar precedentes frente a abusos que se cometen dentro de los funcionarios que son electos por el Congreso”, caviló.

El representante de sociedad se presentó esta mañana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para indagar sobre un proyecto de defensores ambientales y los asesinados que les rondas. Este martes sostendrá una reunión con los magistrados de la Sala de lo Penal. JS