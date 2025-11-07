ASJ alerta sobre ataques sistemáticos que buscan socavar la democracia en Honduras

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló que en las últimas semanas se ha podido observar un deterioro del proceso electoral, con ataques sistemáticos y aparentes intentos de ciertos sectores por socavar la democracia y debilitar el proceso electoral.

– ASJ respalda comunicado de Transparencia Internacional y alerta sobre deterioro del proceso electoral en Honduras.

Hernández mencionó como factores preocupantes la participación del Ministerio Público, la judicialización del proceso y la actuación de algunos líderes institucionales contraria a los principios electorales regionales.

Asimismo, valoró de manera positiva el reciente comunicado emitido por Transparencia Internacional, señalando que refleja la preocupación sobre el deterioro del proceso electoral hondureño.

Llamado a defender democracia

“Valoramos mucho el comunicado de Transparencia Internacional, la organización global más grande que trabaja en defensa de la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es muy positivo que su presidente haya visitado Honduras hace algunos meses y haya conocido de manera directa, a través de periodistas, académicos, empresarios y sociedad civil, las preocupaciones existentes sobre la democracia en nuestro país”, afirmó Hernández.

Por otra parte, el titular de ASJ, criticó el papel de las Fuerzas Armadas, que pese a los llamados de la sociedad y de las autoridades electorales, insisten en asumir funciones que no les competen constitucionalmente. “Estamos en un momento crucial, y eso es precisamente lo que destaca el comunicado de Transparencia Internacional: el llamado a la sociedad a defender nuestra democracia y el derecho de elegir libremente”, señaló.

Hernández aseguró que la ASJ, en coordinación con distintos sectores a través de la Red Defensa para la Democracia, lleva meses preparando la observación y acompañamiento del proceso electoral. “Estamos listos para el día de las elecciones, con miles de personas distribuidas en los 298 municipios y 18 departamentos, comprometidas a observar, participar y defender el voto de los hondureños”, indicó.

El dirigente enfatizó que, aunque existe preocupación por los riesgos al proceso electoral, la ASJ está activamente trabajando para garantizar la transparencia, la libertad del voto y la protección de la democracia en Honduras.LB