ASJ alerta al CN: reforma energética debe blindarse de intereses particulares

Tegucigalpa – La reforma al sector energético impulsada por el Poder Ejecutivo representa una oportunidad para ordenar el mercado eléctrico y fortalecer el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero requiere ajustes y vigilancia para evitar que intereses particulares desvirtúen su propósito, advirtió el experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Edgar Aguilar.

– El proyecto enviado por el Ejecutivo avanza en la dirección correcta para ordenar el sector, pero advierte que deben fortalecerse mecanismos de independencia y evitar la inclusión de incentivos o beneficios ajenos al espíritu de la ley.

– “Como sociedad civil y como ASJ, vamos a estar vigilando. No vamos a aceptar un decreto que se distorsione completamente”: Edgar Aguilar.

Aguilar señaló que, en términos generales, el decreto remitido al Congreso Nacional avanza en una dirección positiva al buscar modernizar y ordenar el sector. Sin embargo, consideró indispensable aprovechar el proceso de socialización legislativa para introducir mejoras que garanticen mayor transparencia e institucionalidad, de acuerdo con las recomendaciones de los sectores.

Entre los aspectos que deben fortalecerse mencionó la independencia del regulador y del operador del sistema eléctrico, la reducción de espacios de discrecionalidad en temas como el denominado banco de experimentación regulatoria y una mayor claridad sobre la conformación de las juntas directivas de las futuras subsidiarias de distribución, transmisión y generación.

“Hay temas que deben mejorarse en el decreto para garantizar que el sector funcione bajo reglas claras y con instituciones independientes”, expresó.

“Como sociedad civil y como ASJ, vamos a estar vigilando. No vamos a aceptar un decreto que se distorsione completamente”: Edgar Aguilar.

Temor a cambios en el proyecto que afecten la intención de ordenar

No obstante, la principal preocupación de ASJ se centra en la posibilidad de que durante la discusión legislativa se incorporen disposiciones ajenas al objetivo central de la reforma.

“Cada vez que se discuten leyes relacionadas con el sector energético aparecen artículos que no tienen que ver con ordenar el mercado, sino con favorecer intereses específicos”, advirtió Aguilar.

Aunque hasta el momento no existe información oficial sobre la incorporación de nuevas propuestas, Aguilar alertó sobre borradores que circulan paralelamente y que contemplarían incentivos o beneficios para determinadas tecnologías de generación, incluyendo disposiciones con efectos retroactivos. En este orden dijo que él ha visto algunos proyectos y hay uno en particular que genera preocupación.

A su juicio, cualquier discusión sobre incentivos energéticos debe abordarse en una legislación separada y no dentro de una reforma cuyo objetivo es modernizar y ordenar el mercado eléctrico.

“Este decreto debe ser para ordenar el sector. El tema de incentivos debe discutirse aparte. No deben introducirse intereses particulares en una ley cuyo espíritu es modernizar el mercado y fortalecer la ENEE”, sostuvo, el técnico de ASJ.

El experto recordó que la estatal eléctrica mantiene una deuda superior a los 5,400 millones de lempiras derivada, entre otros factores, de beneficios e incentivos otorgados de manera desordenada en el pasado. Si bien reconoció que el principal problema financiero de la empresa son las pérdidas de energía, también señaló que existen costos elevados asociados a contratos de generación que pudieron ser más favorables mediante procesos de licitación competitivos y transparentes.

Ante el inminente debate legislativo, Aguilar aseguró que la sociedad civil permanecerá vigilante para evitar modificaciones que distorsionen el propósito de la reforma.

“Más que nada es sonar esa alarma y decirle al Congreso que, como sociedad civil y como ASJ, vamos a estar vigilando. No vamos a aceptar un decreto que se distorsione completamente”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a los diputados para que, tras el receso legislativo, se mantengan fieles al objetivo original de la iniciativa y eviten incorporar artículos que no guarden relación con el ordenamiento y modernización del sector eléctrico nacional. LB