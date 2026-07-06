ASJ advierte que la ENEE pierde 544 lempiras por segundo y urge aprobar reformas

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pierde 544 lempiras por segundo, por lo que llama impulsar una reforma estructural que permita sanear las finanzas de la estatal.

El tema fue abordado durante el programa 30/30 de Televicentro, en el que participaron el experto en energía de la ASJ, Edgar Aguilar, junto al comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales.

También contaron con los aportes de la diputada nacionalista y vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto; y el diputado liberal Carlos Umaña.

Durante su intervención, Aguilar recordó únicamente que en 2025 las pérdidas rondaron los 15 mil millones de lempiras, una situación que calificó como insostenible.

«Son 544 lempiras por segundo. Con ese dinero ya se pudieron haber construido alrededor de nueve hospitales regionales o cerca de 100 escuelas», afirmó.

Cálculos políticos

El representante de la ASJ sostuvo que, tras una década de estudios sobre el sector eléctrico, la organización concluyó que el principal problema de la ENEE es que ha dejado de operar bajo criterios empresariales para responder a intereses políticos.

«Nos dimos cuenta de que al fondo de esto está el gran problema de que la ENEE se maneja en base a cálculos políticos y no en base a principios de eficiencia técnica y financiera», señaló.

Agregó que cada cambio de administración suele traducirse en nuevas contrataciones y decisiones que no necesariamente responden a las necesidades operativas de la empresa.

También cuestionó que varios contratos de generación eléctrica hayan sido adjudicados sin procesos competitivos, lo que, afirmó, termina elevando los costos que posteriormente pagan los consumidores mediante la tarifa.

Partido Nacional llama a respaldar la reforma

Durante el debate, Tania Pinto, defendió el proyecto de ley que actualmente analiza el Legislativo y aseguró que la ENEE necesita una transformación profunda para garantizar su sostenibilidad.

Pinto aseguró que la comisión especial del Congreso ha escuchado las observaciones formuladas por distintos sectores, entre ellos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Fondo Monetario Internacional (FMI), generadores de energía y representantes de la propia ENEE.

Según indicó, aproximadamente el 95% de las recomendaciones presentadas durante el proceso de socialización fueron incorporadas al dictamen.

Liberales mantienen reservas sobre el proyecto

Aunque reconoció la necesidad de reformar la empresa estatal, el diputado del Partido Liberal Carlos Umaña afirmó que su bancada aún no respalda totalmente la iniciativa debido a preocupaciones sobre algunos artículos del proyecto de ley.

El congresista manifestó que las principales dudas se concentran en las disposiciones finales, relacionadas con la conformación de las sociedades subsidiarias y la participación de nuevos actores dentro del mercado eléctrico.

«Nosotros sabemos que hay que hacer algo por la ENEE, pero nos preocupa que se vaya a dejar fuera de competencia. Cuando un transmisor privado se ponga de acuerdo con un generador privado podrían ‘bypassear’ a la ENEE», advirtió.

Umaña insistió en que el Partido Liberal busca incorporar salvaguardas que garanticen que la estatal mantenga un papel relevante dentro del sistema eléctrico nacional y adelantó que su bancada presentará una contrapropuesta durante la próxima semana. AD