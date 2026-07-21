ASJ advierte que falta de presupuesto y debilidad institucional mantienen estancada la lucha contra la corrupción

Tegucigalpa- El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, señaló que el Ministerio Público no cuenta con capacidad suficiente para fortalecer la investigación penal y que todo el sistema anticorrupción enfrenta graves fallas.

Castañeda, cuestionó la falta de fortalecimiento presupuestario del Ministerio Público durante los últimos cinco años, al señalar que la institución ha recibido prácticamente el mismo presupuesto año tras año, limitando su capacidad operativa para combatir la corrupción.

No tenemos capacidad para contratar más fiscales, más peritos ni agentes de investigación especializados en materia de corrupción, afirmó Castañeda, quien explicó que esta situación ha impedido que el Ministerio Público pueda dar una respuesta efectiva frente a los casos de corrupción que enfrenta el país.

Según el representante de ASJ, la problemática no se limita únicamente al Ministerio Público, sino que refleja una falla integral del sistema de justicia, donde también existen debilidades en otras instituciones encargadas de generar controles y sanciones.

Como ejemplo, mencionó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), institución encargada de emitir informes relacionados con posibles delitos como el enriquecimiento ilícito. Castañeda cuestionó que en los últimos cinco años solamente se hayan remitido cuatro informes de deducción de responsabilidad penal por este tipo de casos.

“Aquí la pregunta es cómo es posible que un Tribunal Superior de Cuentas, con el presupuesto que tiene, solo haya remitido cuatro informes de enriquecimiento ilícito. No es un tema únicamente de presupuesto, pudo haber presentado más informes”, señaló.

El director de ASJ sostuvo que la impunidad en Honduras responde a varios factores: falta de voluntad política, ausencia de una hoja de ruta clara en materia anticorrupción y limitaciones presupuestarias que afectan el funcionamiento de las instituciones.

“Tenemos un sistema que no está funcionando porque cuando se revisan los registros de cuántas sentencias y requerimientos existen, vemos que vamos en retroceso”, advirtió.

Castañeda también criticó que durante los últimos años el debate público se haya concentrado en temas políticos mientras se dejó de lado el fortalecimiento interno de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Recordó que, durante cuatro años de gestión de la presentación de la solicitud de la CICIH, el país estuvo centrado en esa discusión, mientras se dejaron pendientes acciones para fortalecer las capacidades nacionales de investigación y sanción.

“Debemos lograr registros significativos de combate contra la corrupción, al menos en casos que generen impacto y eviten que otros funcionarios cometan los mismos actos”, expresó.

Finalmente, alertó que los altos niveles de percepción de impunidad han afectado la imagen internacional de Honduras, reflejándose en indicadores como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, situación que, según dijo, perjudica la confianza del país y puede alejar la inversión.LB