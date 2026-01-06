ASJ aboga por una junta directiva en el CN que sea proporcional a la repartición que el pueblo generó

Tegucigalpa – A criterio del director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar lo más urgente en el cambio de gobierno es generar los acuerdos para tener un Congreso Nacional con una junta directiva que sea proporcional a la repartición que el pueblo generó de esa cuota político-partidaria.

Aguilar señaló que la nueva junta directiva del Congreso Nacional con gobernabilidad, que priorice una agenda de país y no la agenda de un partido político y en donde se puedan brindar resultados en beneficio del pueblo.

En tal sentido, el representante de la ASJ afirmó que si no hay alianza, la presidencia del Congreso Nacional sería ocupada por quien tenga la mayoría de diputados.

Y aunque dijo que ve un poco más complicado una alianza entre el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) por lo que podría generarse desde la perspectiva social, no lo descarta ya que es un escenario. VC