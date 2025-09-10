Así será el Feriado Morazánico en el Gobierno y en la empresa privada

Tegucigalpa – En la primera semana de octubre, los empleados públicos y privados hondureños podrán gozar del asueto del Feriado Morazánico a nivel nacional.

Como viene siendo una costumbre tras que el Congreso Nacional decidiera aprobar un decreto para unificar los tres días feriados de octubre.

En el caso del gobierno y el sector público, los empleados gozarán del asueto desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre.

Mientras que los empleados del sector privado, el feriado comenzará desde el miércoles 1 de octubre hasta el mediodía del sábado 4 de octubre.

No obstante, quedan sujetos a calendario especial los trabajadores del área de la salud y cuerpos de contingencia estipulados en la ley. AG