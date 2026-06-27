Asi se van conformando los emparejamientos de dieciseisavos de final

Redacción Deportes – A falta de una jornada, este sábado, para conocer el desenlace de los grupos J, K y L del Mundial, así están los emparejamientos de dieciseisavos de final, fase que comenzará el domingo 28 de junio y terminará el viernes 3 de julio.
La programación de este sábado cerrará primero la campaña del Grupo L con los partidos Panamá contra Inglaterra y Croacia con Ghana.
A continuación se jugará la tercera y última jornada del K entre Colombia y Portugal y en forma simultánea República Democrática del Congo contra Uzbekistán.
La fase de los 12 grupos con los que comenzó el Mundial terminará con los partidos del J entre Argelia y Austria, así como Jordania y Argentina.
– Emparejamientos parciales de la fase de 32 selecciones:
28.06: Sudáfrica – Canadá en Los Ángeles
29.06: Brasil – Japón en Houston
29.06: Alemania – Paraguay en Boston
29.06: Países Bajos – Marruecos en Monterrey
30.06: Costa de Marfil – Noruega en Dallas
30.06: Francia – Suecia en Nueva York/Nueva Jersey
30.06: México – por definir en Ciudad de México
01.07: por definir – por definir en Atlanta
01.07: Bélgica – por definir en Seattle
01.07: Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina en Santa Clara
02.07: España – por definir en Los Ángeles
02.07: por definir – por definir en Toronto
02.07: Suiza – por definir en Vancouver
03.07: Australia – Egipto en Dallas
03.07: Argentina – Cabo Verde en Miami
03.07: por definir – por definir en Kansas City. JS