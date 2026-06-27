Asi se van conformando los emparejamientos de dieciseisavos de final

Redacción Deportes – A falta de una jornada, este sábado, para conocer el desenlace de los grupos J, K y L del Mundial, así están los emparejamientos de dieciseisavos de final, fase que comenzará el domingo 28 de junio y terminará el viernes 3 de julio.

La programación de este sábado cerrará primero la campaña del Grupo L con los partidos Panamá contra Inglaterra y Croacia con Ghana.

A continuación se jugará la tercera y última jornada del K entre Colombia y Portugal y en forma simultánea República Democrática del Congo contra Uzbekistán.

La fase de los 12 grupos con los que comenzó el Mundial terminará con los partidos del J entre Argelia y Austria, así como Jordania y Argentina.

– Emparejamientos parciales de la fase de 32 selecciones:

28.06: Sudáfrica – Canadá en Los Ángeles

29.06: Brasil – Japón en Houston

29.06: Alemania – Paraguay en Boston

29.06: Países Bajos – Marruecos en Monterrey

30.06: Costa de Marfil – Noruega en Dallas

30.06: Francia – Suecia en Nueva York/Nueva Jersey

30.06: México – por definir en Ciudad de México

01.07: por definir – por definir en Atlanta

01.07: Bélgica – por definir en Seattle

01.07: Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina en Santa Clara

02.07: España – por definir en Los Ángeles

02.07: por definir – por definir en Toronto

02.07: Suiza – por definir en Vancouver

03.07: Australia – Egipto en Dallas

03.07: Argentina – Cabo Verde en Miami

03.07: por definir – por definir en Kansas City. JS