Así queda la composición del Congreso Nacional 2026-2030

Tegucigalpa – Luego de la declaratoria de elecciones el martes 30.12.2025. por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el nivel legislativo la recomposición del Congreso conlleva más de la mitad de rostros nuevos y el equilibro de las fuerzas permitirá un balance de pesos y contra pesos necesario en una democracia.

– Godofredo Fajardo salva la existencia de la DC al obtener la única diputación.

– Los doctores: José Jaar, Carlos Umaña, Clara López, Johana Bermúdez y Roberto Cosenza integrarán el próximo pleno del CN.

– Los periodistas: Saraí Espinal, Sara Zavala, Kilveth Bertrand, Erika Urtecho y Arnold Burgos conformarán la Cámara.

– Resultaron electos los hijos de los recordados diputados Oswaldo Ramos Soto y Gustavo Valeriano.

La mayoría de los escaños los obtuvo el Partido Nacional con 49, seguido del Partido Liberal con 41, mientras Libre redujo su cuota legislativa a 35 diputaciones, Pinu-SD sacó 2 y la Democracia Cristiana (DC) con 1.

El nacionalista Antonio Rivera Callejas logró entrar “in extremis” y desplazó a Fabiola Rosa en un final de infarto con apenas 41 marcas de diferencia. El veterano congresista tiene cinco periodos en la Cámara y va por el sexto.

La diputada oficialista Isis Cuéllar logró colarse como diputada reelecta, pese al escándalo del “Cheque Video” que sacudió a este gobierno en una trama de uso de fondos públicos para la campaña de Libre.

Los hermanos Marlon y Wenceslao Lara también salieron electos como parlamentarios en Cortés. Ambos ya tienen varios periodos de experiencia en el Parlamento hondureño.

Carlos Cano y Lissi Cano, tío y sobrina respectivamente, igualmente formarán parte del próximo Poder Legislativo. Los dos fueron reelectos en sus departamentos.

Muchos rostros nuevos llegan al Congreso para los próximos cuatro años.

Rolando Barahona que en las elecciones de 2021 fue electo diputado por el Partido Nacional, ahora en 2025 salió favorecido por el voto popular bajo la bandera del Partido Liberal.

El doctor Carlos Umaña repite como diputado, sólo que esta vez fue electo por el Partido Liberal. En la elección pasada representó al Partido Salvador de Honduras (PSH).

Rolando Contreras, hermano del alcalde de SPS Roberto Contreras, también fue escogido por los electores en el departamento de Cortés. El nuevo diputado salió bajo la bandera del Pinu-SD.

La actual diputada Kritza Pérez, que en 2021 resultó electa por el Partido Liberal, esta vez repite pero con la enseña de Libre.

El pleno del Congreso 2026-2030

Atlántida

1. Alfonso Ordóñez Rodríguez (Liberal)

2.- Marco Midence (Partido Nacional)

3.- Enrique Alejandro Matute (Libre)

4. Alejandro Antonio Canelas (Liberal)

5.- David Manaiza (Partido Nacional)

6.- Óscar Ariel Montoya (Libre)

7. José Domingo Henríquez (Liberal)

8. Remberto Alexander Zavala (Nacional)

Choluteca

1. Diler Mauricio Martínez (Nacional)

2.- Carlos Roberto Ledezma (Nacional)

3.- Yury Cristhian Sabas (Liberal)

4.- Luis Enrique Ortega (Libre)

Colón

1.- Juan Alberto Sauceda (Nacional)

2.- Marco Aurelio Maradiaga (Libre)

3.- Ricardo Elencoff (Liberal)

4.- Ariana Banegas (Nacional)

Comayagua

1.- Adrián Josué Martínez (Nacional)

2.- Alberto Emilio Cruz (Liberal)

3.- Juan Carlos Vargas Ríos (Nacional)

4.- Ronald Edgardo Panchamé (Libre)

5.- Rolando Enrique Barahona (Liberal)

6.- Carlos Alberto Meza (Nacional)

7.- Javier Adolfo Miralda (Libre)

Copán

1.- Roy Dagoberto Cruz (Nacional)

2.- Erik José Alvarado (Nacional)

3.- Valeska Yamileth Valenzuela (Liberal)

4.- Isis Carolina Cuéllar (Libre)

5.- Juan Carlos Lagos (Nacional)

6.- Francis Cabrera (Liberal)

7.- Eduardo José Elvir (Libre)

Cortés

1.- Carlos Umaña (Liberal)

2.- Marlon Lara (Liberal)

3.- Gloria Yazmín Meza (Liberal)

4.- Alejandra Vallecillo (Liberal)

5.- Roberto Pineda Chacón (Liberal)

6.- Sandra Carolina Coleman (Liberal)

7.- José Jaar (Nacional)

8.- Leiby Melissa Torres (Liberal)

9.- Roberto Cosenza (Nacional)

10.- Linda Francés Donaire (Libre)

11.- Fernando Enrique Castro (Liberal)

12.- Daysi María Andonie (Nacional)

13.- Scherly Melissa Arriaga (Libre)

14.- Thirsa Gabriela López (Liberal)

15.- Alberto Chedrani (Nacional)

16.- Dunia Yadira Jiménez (Libre)

17.- Wenceslao Lara Orellana (Liberal)

18.- Cinthya Dayanara Hawit (Nacional)

19.- Rolando Contreras (Pinu-SD)

20.- Rita María Zúniga (Libre)

El Paraíso

1.- Gustavo Adolfo González (Nacional)

2.- John Milton García (Libre)

3.- Pedro Mendoza Flores (Liberal)

4.- Walter Antonio Chávez (Nacional)

5.- Ever Azael Aguilar (Libre)

6.- Mario Edgardo Segura (Liberal)

Francisco Morazán

1.- Kilvett Zabdiel Bertrand (Nacional)

2.- Arnold Daniel Burgos (Nacional)

3.- Adolfo Raquel Pineda (Nacional)

4.- Iroshka Lindaly Elvir (Liberal)

5.- Lissi Marcela Cano (Nacional)

6.- Saraí Pamela Espinal (Liberal)

7.- Gustavo Enrique González (Libre)

8.- Johana Bermúdez (Nacional)

9.- Edgardo Rashid Mejía (Liberal)

10.- Hugo Noé Pino (Libre)

11.- Sara Eliabeth Estrada Zavala (Nacional)

12.- José Salomón Názar (Liberal)

13.- Kritza Jerlin Pérez (Libre)

14.- María José Sosa (Nacional)

15.- Jhosy Saddam Toscano (Liberal)

16.- Lucy Michel Guerrero (Libre)

17.- Oswaldo José Ramos (Nacional)

18.- Alia Niño Kafaty (Liberal)

19.- Clara Marisabel López (Libre)

20.- Godofredo Fajardo (DC)

21.- José Carlenton Dávila (Pinu-SD)

22.- Antonio César Rivera (Nacional)

23.- Luz Ernestina Mejía (Liberal)

Gracias a Dios

1.- Erika Corina Urtecho (Liberal)

Intibucá

1.- Víctor Napoleón Amador (Nacional)

2.- Mario Amílcar Portillo (Libre)

3.- Rumy Nahyp Bueso (Liberal)

Islas de la Bahía

1.- Stephen Garrett García (Nacional)

La Paz

1.- Juan José Zerón (Nacional)

2.- Allan Joel Padilla (Liberal)

2.- Bayron Eduardo Banegas (Libre)

Lempira

1.- Lenín David Valeriano (Nacional)

2.- Selvin Octavio Morales (Libre)

3.- Wilson Rolando Pineda (Nacional)

4.- Dany Leonel Murillo (Libre)

5.- Marco Tulio Rodríguez (Liberal)

Ocotepeque

1.- Tania Gabriela Pinto (Nacional)

2.- Fani Noemí Santos (Liberal)

Olancho

1.- Karla Patricia Figueroa (Nacional)

2.- Rafael Leonardo Sarmiento (Libre)

3.- Óscar Eduardo Rivera (Nacional)

4.- Ángel David Sandoval (Libre)

5.- Samuel García (Liberal)

6.- Carlos Eduardo Cano (Nacional)

7.- Marco Ramiro Lobo (Libre)

Santa Bárbara

1.- Edgardo Antonio Casaña (Libre)

2.- Mario Orlando Reyes (Nacional)

3.- Luz Angélica Smith (Libre)

4.- Marcos Bertilio Paz (Nacional)

5.- Sergio Castellanos (Libre)

6.- Mario Alonso Pérez (Nacional)

7.- José Rolando Sabillón (Liberal)

8.- Germán Oswaldo Altamirano (Libre)

9.- María Fernanda Sandres (Nacional)

Valle

1.- Tomás Zambrano (Nacional)

2.- Alex Fabricio Zorto (Liberal)

3.- Josué Fabricio Carbajal (Libre)

4.- Lesly Carolina Flores (Nacional)

Yoro

1.- Máxima Alejandra Burgos (Nacional)

2.- Marco Aurelio Tinoco (Liberal)

3.- Felipe Tomás Ponce (Libre)

4.- Milton de Jesús Puerto (Nacional)

5.- Gerlen Amanda Bonilla (Liberal)

6.- Jeniffer Alexandra Díaz (Libre)

7.- Eder Leonel Mejía (Nacional)

8.- Leonel López Orellana (Liberal)

9.- Melbi Concepción Ortiz (Libre)