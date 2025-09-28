Así como denegaron participación de Jorge Cálix deben denegar la de Padilla Sunseri, Isis Cuéllar e Hipólito Perdomo: Eduardo Facussé

San Pedro Sula– El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), denegar la participación a otros actores políticos como lo hicieron con el diputado Jorge Cálix .

El CNE informó el sábado que, aunque esta noche había sido cargado en el sistema de divulgación preliminar de papeletas un diseño en el que el exprecandidato presidencial, Jorge Luis Cálix Espinal, aparecía como candidato a diputado por Olancho, está será retirada.

En ese sentido, Facussé pidió denegar la participación a Hipolito Perdomo, Isis Cuéllar y Rodolfo Padilla Sunseri.

Asimismo, dijo que el ente electoral debe de hacer prevalecer la ley.

“Así como @CneHonduras resolvió denegar la participación de Jorge Calix, deberían denegar la de Hipólito Perdomo (por las mismas razones), la de Isis Cuéllar (se supone fue expulsada) y la de Rodolfo Padilla (se supone está inhabilitado). Favor hagan valer la ley y su espíritu!”, posteó. IR