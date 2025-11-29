Asfura y Nasralla restablecerían relaciones con Taiwán si ganan las elecciones en Honduras

Tegucigalpa – La consolidación de las relaciones de Honduras con China, o el restablecimiento con Taiwán, dependerá de los resultados de las elecciones generales del próximo domingo en el país centroamericano, en las que el oficialismo, de izquierda, busca un segundo período, y los conservadores retornar al poder.

Un eventual triunfo de la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, afianzaría las relaciones con China, establecidas en marzo de 2023 por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, para romper con todos los vínculos con Taiwán.

Las relaciones en materia comercial con China no han sido tan favorables como esperaban varios sectores de Honduras, y al respecto el titular de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, reconoce que no es fácil negociar con el ‘tigre asiático’.

Ante las posiciones de China, Honduras está actuando «con cautela» en busca de mayores beneficios para los empresarios y exportadores nacionales, que reclaman más agilidad en las negociaciones técnicas, según Cerrato.

A dos meses para que concluya el mandato de Xiomara Castro, no hay certeza de que deje suscrito un tratado de libre comercio que negocia con China, país que ha logrado importantes contratos millonarios con Honduras en materia de infraestructura, principalmente en energía.

De ganar las elecciones el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, quien ha recibido el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump, cortaría con China y restablecería las relaciones con Taiwán.

Asfura considera que Honduras estaba muy bien cuando tenía relaciones con Taiwán, porque recibía apoyo comercial y económico.

Además, prevé fortalecer las relaciones con Estados Unidos e Israel.

El candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha dicho que, si gana la presidencia, romperá relaciones con Venezuela, retomará «las buenas relaciones» que Honduras ha tenido con Taiwán y con China la relación será solo en el campo económico.

«En mi gobierno se van a restablecer los lazos con la República de Taiwán, Honduras no es comunista, ni socialista, nuestras relaciones con la China continental serán exclusivamente económicas y no políticas», indicó en sus redes sociales en días recientes.

Para el analista hondureño Rodil Rivera, con sus declaraciones sobre lo que haría con Venezuela, China y Taiwán, si llega al poder, Nasralla «arroja serias dudas acerca de la responsabilidad con la que podría conducir los asuntos de nuestra política exterior».

«Las decisiones de este calado requieren de apropiada información y del análisis a fondo de conocedores de la materia. Tomarlas a la ligera, y en medio de un proceso electoral, no es buena señal», indicó Rivera en un artículo de opinión.

Además, considera que Nasralla y los demás aspirantes a la Presidencia «deben analizar muy bien los compromisos que contraen, en especial, los concernientes a nuestra política exterior. A través de ella es que los estados se proyectan y procuran granjearse el respeto de la comunidad internacional. Transmitir la percepción de que la nuestra se supeditará a la de un gobierno extranjero no es la mejor forma de hacerlo». EFE

(vc)