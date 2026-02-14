Asfura y la CCIC afinan agenda de inversión para impulsar el Valle de Sula

San Pedro Sula – El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión estratégica con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), para abordar temas de inversión y proyectos para el Valle de Sula.

Durante el encuentro el sector empresarial reafirmó su apertura para generar más empleos en igualdad de condiciones.

A la reunión asistieron los designados presidenciales para acompañar al mandatario que busca inversión y generación de empleo para los hondureños.

Los empresarios de la zona norte estuvieron atentos para tomar nota de lo abordado en la reunión a la cual calificaron de muy positiva y de mucho provecho.

Durante el encuentro, el mandatario destacó que su administración ha iniciado una fase clave de proyectos de infraestructura que impactarán directamente la productividad, la logística y la seguridad de la región, entre los que destacó los trabajos de dragado en el Valle de Sula, el reforzamiento y construcción de bordos de protección contra inundaciones, la modernización de la red vial y el inicio de obras en carreteras estratégicas del corredor industrial.

Asfura enumeró además el inicio del proyecto del puente a desnivel en Choloma, una obra emblemática destinada a descongestionar una de las principales zonas de tránsito hacia Puerto Cortés, mejorando la fluidez del transporte de mercancías, la competitividad logística y la movilidad de trabajadores y empresas del sector industrial.

“Estamos arrancando proyectos que transforman el Valle de Sula y fortalecer la competitividad del país. La infraestructura es desarrollo, es empleo y es crecimiento económico”, refirió el mandatario.

El gobernante también resaltó el impacto económico inmediato que tendrán las transferencias a las municipalidades, señalando que en una semana se colocará circulante, lo que generará un impulso significativo al comercio, la construcción, la contratación local y la actividad económica en todo el país.

Para el mandatario, el circulante es dinamismo para las empresas, los comercios, los proveedores y las familias hondureñas. Es economía en movimiento

Por su parte, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, expresó la apertura del sector empresarial de la costa norte para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la República, destacando que los proyectos de infraestructura, energía y logística que son fundamentales para atraer inversión nacional y extranjera, generar empleo formal y fortalecer la competitividad del Valle de Sula frente a la región.

Qubain enfatizó que la colaboración permitirá acelerar el crecimiento económico, mejorar la productividad industrial y consolidar a Honduras como un centro logístico y productivo regional.

El presidente Asfura reiteró que su gobierno mantiene una política de diálogo permanente con el sector productivo, los trabajadores y la academia, con el objetivo de construir un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo, que genere oportunidades y bienestar para las familias hondureñas.

El Gobierno reafirmó su compromiso de continuar impulsando proyectos estratégicos, modernizar la infraestructura nacional y fortalecer la confianza para la inversión, consolidando al Valle de Sula como motor del desarrollo económico del país. IR