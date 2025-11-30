Asfura vota después de hacer una larga fila en la UPNFM y promete un gran gobierno si el pueblo lo elige

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura por fin logró votar luego de hacer una enorme fila la mañana de este domingo 30.11.2025.

– Sobre el indulto al expresidente Hernández, valoró que es una potestad del presidente de EEUU.

Honduras demuestra que es un pueblo diferente, dijo Asfura y acentuó que cada voto será reflejado en las urnas. Insistió a los hondureños que salgan a votar y que no dejen de incidir en el futuro de la nación para los próximos cuatro años.

Asfura se presentó a ejercer su deber ciudadano pasadas las 10.00 de la mañana en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hizo cola como cualquier ciudadano y esperó pacientemente su turno ante el asedio de la prensa y el cariño de muchos votantes que pedían tomarse una fotografía con él. Terminó votando al filo del mediodía.

Valoró el transcurso de la mañana en este día D de las elecciones y agregó que por el momento no se presentan mayores inconvenientes en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

El presidenciable nacionalista hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan masivamente a las urnas en las horas que restan en los centros de votación.

Sobre el apoyo manifiesto del presidente de EEUU, Donald Trump, refirió que si Dios le da la oportunidad de gobernar a Honduras trabajará de la mano con la nación más poderosa del mundo.

Tildó de “irresponsables” a los candidatos que se declaren ganadores anticipadamente sin conocer los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). JS