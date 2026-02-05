Asfura viajará el fin de semana a EEUU para reunirse con Trump para hablar de seguridad, economía y migración

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura viajará a Estados Unidos el sábado y será recibido por el mandatario estadounidense, Donald Trump, donde conversarán sobre temas de seguridad, economía, migración y oportunidades de empleo e inversión, informó el gobierno hondureño.

– El encuentro es una invitación del presidente Trump al gobernante Asfura.

El ministro de Comunicaciones, José Argueta, confirmó en comparecencia de prensa donde se confirmó que Asfura viajará el fin de semana a EEUU para reunirse con Trump en su residencia particular de Mar-A-Lago en el estado de Florida.

(LEER) Trump y Asfura se reunirán en Mar-a-Lago este febrero

“Este es el inicio, el presidente Asfura viene a demostrar que Honduras es un aliado serio, comprometido y que estamos listos para trabajar hombro a hombro con Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa.

Confirmó que la canciller Mireya Agüero acompañará a Asfura en el viaje y en el encuentro con el presidente Trump en Mar-A-Lago.

En materia comercial, Argueta dijo que Asfura reafirmará su compromiso para facilitar el comercio bilateral y buscar un trato equitativo con los pares regionales para competir en igualdad de condiciones y ser un destino atractivo para las empresas extranjeras.

Estados Unidos firmó sendos acuerdos comerciales recíprocos con Guatemala y El Salvador, al margen del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica (CAFTA), donde le redujo a cero los aranceles a los salvadoreños y a Guatemala estarán exentos el 70 % de sus productos exportables.

Estados Unidos anunció que negociará un acuerdo similar con Honduras.

Añadió que en materia de migración, solicitará un trato justo, humano y digno para la diáspora hondureña en EEUU, estimada en más de 1.5 millones de ciudadanos.

Asfura también reafirmará su visión de gobierno de crear oportunidades reales en Honduras mediante generación de empleo, impulso a la inversión y fortalecimiento de la economía local.

La reunión de Asfura con trump romperá cuatro años de falta de encuentros entre los gobernantes de Honduras y Estados Unidos, ya que la pasada administración de la ahora expresidenta Xiomara Castro mantuvo una actitud de confrontación con Washington y no se produjo encuentro alguno en ninguna de las categorías diplomáticas como son reuniones de trabajo, oficiales o de Estado. Ni siquiera la nueva modalidad de encuentros de pasillo.

El encuentro es una invitación del presidente Trump al gobernante Asfura, informó el portavoz Argueta.

Encuentros

En otro tema, Argueta reveló que el mandatario hondureño, junto a la canciller Mireya Agüero, sostuvo una reunión este miércoles con el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti.

Igualmente, Asfura y Agüero recibieron a dos miembros de la vigésima segunda Asamblea Nacional de Corea del Sur en la que se abordó la cooperación en comercio internacional, agricultura, silvicultura, medioambiente y digital.

Se confirmó que los embajadores de Honduras en Reino Unido, España, Naciones Unidas (ONU), Santa Sede, Corea del Sur, Panamá, Francia, Alemania, Bélgica, Chile, Kuwait, Italia, Qatar, Ecuador, República Dominicana, Canadá y Guatemala pusieron a disposición sus cargos.

También pusieron a disposición sus cargos diplomáticos el cónsul general en McAllen, Barcelona, Nueva Orleans, Villa Hermosa de México y el de Girona. AG