Se acorta ventaja de Asfura sobre Nasralla en primer día del escrutinio especial

Tegucigalpa – Este viernes continúa el escrutinio especial en el Centro Logístico Electoral (CLE), mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene la actualización constante de los datos en el sistema oficial de divulgación, el cual registra un avance del 99.85 % del total de actas procesadas.

De acuerdo con los resultados preliminares, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, se mantiene en el primer lugar de la contienda con 1,341,143 votos, equivalentes al 40.24 %. En segundo lugar figura el aspirante del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, con 1,321,305 votos, lo que representa el 39.64 % de la votación.

El escrutinio especial inició ayer jueves y la revisión es para 2,792 actas, con inconsistencias cuyo proceso comenzó el 18 de diciembre a las 3:00 de la tarde y podría concluir este viernes 19.

En paralelo, el Partido Liberal de Honduras anunció que presentó una impugnación formal de 8,845 actas con inconsistencias, amparándose en el artículo 294 de la Ley Electoral, tras el avance del escrutinio especial que desarrolla el CNE. Esta acción mantiene en suspenso la definición final de los resultados.

Mientras tanto, Honduras permanece a la expectativa de que el Consejo Nacional Electoral pueda emitir la declaratoria oficial del presidente electo, la cual, de acuerdo con la ley, debe realizarse hasta el 30 de diciembre.

Diversos sectores han reiterado el llamado a que el proceso concluya dentro de los plazos legales, con el objetivo de evitar mayor incertidumbre política y social en el país. LB