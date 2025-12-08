En antesala de escrutinio especial, Asfura encabeza con el 99 % de las actas

Tegucigalpa – El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, por quien el presidente de EEUU, Donald Trump, pidió el voto a los hondureños, sigue tomando ventaja en el escrutinio, que se reactivó este lunes después de tres días de parálisis, cuando van escrutadas más del 99.32 % de las actas, según registros del ente electoral.

– A partir del miércoles se empieza con el escrutinio especial de más de 2 mil actas.

Hacia las 11:00 de la noche del lunes, con el 99,32 % de las actas escrutadas, Asfura encabeza los resultados con 1,298,178 votos (40,56 %), contra 1,253,493 (39,16 %), que acumula el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, también conservador.

En tercer lugar continúa la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 618,038 papeletas (19,30 %), según el informe oficial preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura sigue manteniendo una ventaja de más de 44,500 votos sobre Nasralla.

Lo lento que va el escrutinio ha acrecentado la incertidumbre entre los hondureños, que a más de una semana de las votaciones del 30 de noviembre siguen sin conocer al nuevo presidente electo de su país.

(LEER) Nasralla confía que con el escrutinio especial de actas con inconsistencias repuntará por la presidencia

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir a un presidente que el 27 de enero de 2026 sucederá a la actual mandataria, Xiomara Castro, para un mandato de cuatro años.

Además, expresaron su voluntad popular para elegir tres designados presidenciales (figuras que funcionan como vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. JS