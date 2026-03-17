Asfura señala que situación de combustibles es un problema mundial que también afecta a Honduras

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó este martes que la situación actual en torno a los precios de los combustibles es ajena al actual gobierno, es un problema mundial.

“Yo quiero que comprendan que la situación que estamos viviendo hoy, no es porque nosotros la queremos, o porque la hemos administrado mal estos 48 días de gobierno, sino que es algo mundial”, señaló.

Asfura sostuvo que el gobierno está tratando de buscar aliviar esta situación.

Asimismo, indicó que están trabajando para que el Presupuesto General de la República 2026 lo tenga el Congreso Nacional este 23 de marzo y así pueda revisarse antes de Semana Santa. “Estamos trabajando en el presupuesto para que lo tenga el 23 de marzo el Congreso y lo puedan revisar antes de la Semana Santa”.

El presidente Nasry Asfura.

Asimismo, señaló que trabajan en una ley que presentarán ante el Congreso Nacional para que pueda aprobarla y que tendrá como beneficio abrir puertas al sector energético en Honduras.

“Estamos trabajando en una ley que presentaremos en el Congreso Nacional para que la pueda aprobar, con eso abrir puertas en el sector energético en el país”, sostuvo.

Por otra parte, el presidente informó que la próxima semana comenzarán a avanzar con la mora quirúrgica en todas las clínicas u hospitales a nivel nacional. IR