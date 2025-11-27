Asfura se reúne ante MOE-OEA y expone trabajo del Partido Nacional

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, junto a su equipo de trabajo, sostuvo un encuentro formal con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga.

La reunión permitió presentar un análisis detallado del trabajo realizado de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y el compromiso del Partido Nacional con un proceso electoral transparente, ordenado y plenamente verificable.

Durante el intercambio, el equipo Asfura describió de manera técnica el nivel de preparación alcanzado, destacando la estructura territorial, la capacitación de sus JRV, la logística electoral y la planificación estratégica para el Día D.

Explicaron también el engranaje diseñado para el monitoreo posterior a la jornada y los mecanismos institucionales para resguardar la voluntad del pueblo hondureño.

El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura expone la preparación y organización de cara a las elecciones generales del 30N. #ProcesoDigital pic.twitter.com/YV3pMY1tRk — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 27, 2025

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la presentación del sistema propio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que el Partido Nacional implementará para respaldar las actas y contar con una verificación paralela y rigurosa.

La delegación nacionalista también compartió sus observaciones sobre el desarrollo del proceso electoral, reiterando la importancia de un ambiente pacífico, democrático y con respeto absoluto a la decisión de los hondureños.

El encuentro reafirmó que, a pocos días de las elecciones, el Partido Nacional avanza con orden, trabajo técnico y una estrategia electoral sólida, reflejando el liderazgo y la visión de Papi a la Orden en la defensa de la democracia hondureña. PD