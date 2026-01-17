Asfura se compromete a convertir a Honduras en el principal aliado de EEUU en el Caribe

Tegucigalpa/Washington – El presidente electo de Honduras Nasry Asfura se comprometió a “desmantelar una profunda maquinaria opaca que creció durante la gestión (de la presidenta Xiomara) Castro”, así como a convertirse en el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe. Informó el diario regional Infobae, que entrevistó al próximo mandatario en Washington.

En ese sentido, el futuro presidente hondureño conoció de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, tras reunirse con los secretarios de Defensa y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth.

Honduras se había convertido en una plataforma del narcotráfico y en un escenario que facilitaba la ejecución de delitos transnacionales, en los que participaban organizaciones terroristas y cárteles de la droga.

A continuación Proceso Digital reproduce la entrevista da por Asfura al medio Infobae:

Tito Asfura, presidente electo de Honduras: “Seremos el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe”

En diálogo exclusivo con Infobae, Asfura hizo un balance sobre su gira relámpago por Washington, adonde fue recibido por Marco Rubio -secretario de Estado-, Pete Hegseth -secretario de Guerra-, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Además, el mandatario se encontró con María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela.

(Desde Washington, Estados Unidos) Durante una gira relámpago a Washington, el presidente electo Tito Asfura ratificó su decisión política de transformar a Honduras en el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Caribe.

Hasta el 26 de enero, Honduras estará en manos de Xiomara Castro, que urdió un acuerdo geopolítico con China, Rusia e Irán y exhibió su apoyo sin fisuras en favor de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Castro intentó manipular los comicios presidenciales, pero el peso regional de Donald Trump -que respaldó la candidatura de Asfura- fue clave para evitar que se repitiera la experiencia de Nicolás Maduro con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

En este contexto, la asunción de Asfura implica consolidar un bloque en América Latina que respalda la vigencia de la democracia y el libre comercio.

Asfura se sumará a la coalición regional que integran Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, Nayib Bukele, -el Salvador- y Santiago Peña -Paraguay-, entre otros mandatarios.

“El gobierno actual tiene su estilo, y yo estoy bien claro a dónde debemos de apuntar, qué es lo que más le conviene a Honduras. Yo quiero un país con inversión privada, con capital hondureño y capital extranjero, donde haya seguridad para construir muchísimas oportunidades para Honduras», sostuvo Asfura ante Infobae para marcar las diferencias con el gobierno de Castro. Tito Asfura y Howard Lutnick durante la reunión en la Secretario de Comercio, (Washington, Estados Unidos)

La agenda económica y financiera de Asfura tuvo su convalidación durante su visita a DC. El presidente electo se encontró con Howard Lutnick -secretario de Comercio-, Jamieson Greer -Representante de la Oficina Comercial-, Ajay Banga -titular del Banco Mundial-, Mateo Goldman -vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional- y Shawn Sullivan, director general de Citibank.

Asfura se llevó el compromiso de estas figuras clave del sistema internacional de inversiones públicas y privadas que operan desde la capital de Estados Unidos.

“La idea es mejorar nuestras finanzas, y la parte comercial ya que el sesenta por ciento de nuestra producción nacional son exportaciones hacia Estados Unidos. Tenemos que trabajar en conjunto con este país, ya que tenemos alrededor de dos millones de hondureños que con sus remesas sostienen el veintisiete por ciento del PIB de Honduras. Son unos héroes trabajando, manteniendo sus familias en Estados Unidos, y sus familias en Honduras”, señaló Asfura. Tito Asfura, Pete Hegseth y la futura canciller hondureña, Mireya Aguero, durante la reunión oficial en la Secretaria de Guerra, (Washington, Estados Unidos)

Trump dictó su propia Estrategia de Seguridad Nacional que actualiza la denominada Doctrina Monroe, desplegada por Estados Unidos en 1823. Esta doctrina establece que “América es para los Americanos”, ante la ofensiva militar que -entonces- protagonizaban ciertos imperios europeos.

El presidente de los Estados Unidos estableció un Corolario Trump a la Doctrina Monroe, que advierte a las potencias extranjeras acerca de sus ambiciones geopolíticas en la región.

La referencia implícita es hacia China, que tiene una fuerte alianza con Brasil y negocios millonarios con la dictadura de Venezuela.

Asfura conoce la profundidad de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, y al respecto dialogó con Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth. secretario de Guerra de Estados Unidos.

Honduras se transformó en una plataforma del narcotráfico y en un escenario regional que permite la ejecución de delitos trasnacionales que involucran a organizaciones terroristas y carteles de la droga.

El presidente hondureño se comprometió a terminar con estos ilícitos globales, y Rubio y Hegseth aportarán información privilegiada del Departamento de Estado y la estructura del Pentágono para desmantelar una profunda maquinaria opaca que creció durante la gestión de Castro.

“Estados Unidos y Honduras seremos socios estratégicos. Yo estoy dispuesto a fortalecer esa unión para la prosperidad de nuestro país. Yo apunto a lograr que Honduras sea el principal aliados estratégico de Estados Unidos en el Caribe», dijo Asfura a Infobae cuando se le preguntó sobre los futuros vínculos diplomáticos entre Tegucigalpa y Washington. Tito Asfura y María Corina Machado durante su reunión en Washington, (Estados Unidos)

Antes de partir a New York para volar a Israel, adonde mantendrá un encuentro bilateral con el premier Benjamín Netanyahu, Asfura se reunió con María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela.

-¿Cómo fue su encuentro con Machado?

-Fue muy interesante. Ella nos explicó ese esfuerzo, esa lucha que ella hace en cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Ella luchó por la democracia y por la libertad de Venezuela y que lo sigue haciendo también. Yo estoy claro, debemos de luchar por la democracia, por la libertad, por la paz, por la tranquilidad. Debemos de tener paz en el mundo para ver hacia adelante y no dejarnos engañar con ideologías fracasadas que en ningún momento nos llevan por buenos caminos y mucho menos a buenos resultados.

Hubo sintonía perfecta entre Asfura y los distintos miembros de la administración republicana. Y no se descarta que haya un encuentro de Trump con el presidente de Honduras.

“Sí sucede una reunión con Trump, estaríamos completamente agradecido”, adelantó Asfura.

Después saludó y cortó la llamada. Debía embarcar rumbo a Tel Aviv.