Asfura saluda a Kast: Felicidades por su triunfo y compromiso por la democracia

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura felicitó esta noche al presidente electo de Chile, José Antonio Kast por su triunfo en las urnas este domingo.

“Felicitaciones, presidente electo @joseantoniokast, por su triunfo; por la voluntad soberana del pueblo chileno y su compromiso con la defensa de la democracia y libertad”, escribió Asfura.

Remató afirmando que “desde Honduras, le manifestamos nuestro deseo de que su gobierno fortalezca la unidad de los pueblos democráticos, la amistad, la cooperación y el desarrollo entre nuestras naciones”.

Desde Honduras, le manifestamos nuestro deseo de que su gobierno fortalezca la unidad de los pueblos… — Papi a la Orden (@titoasfura) December 15, 2025

Kast, que se impuso en las 16 regiones del país y logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta en democracia —la mayor desde la obtenida por la expresidenta Michelle Bachelet en 2013—, recalcó que «Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido».

De 59 años, el fundador de Partido Republicano (PR) que llegará a La Moneda tras su tercer intento (2017 y 2021), insistió en un mensaje de «unidad» de su sector e instó a «recuperar la fe en las instituciones», que concentran buena parte del desencanto de la ciudadanía.

Kast, que cerró su discurso de este noche pidiendo la bendición de Dios, asumirá el próximo 11 de marzo la banda presidencial de parte del presidente progresista Gabriel Boric, que este domingo lo felicitó en una llamada de teléfono televisada y lo invitó mañana lunes a un desayuno en el palacio de La Moneda. JS