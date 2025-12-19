Asfura saldrá ratificado como ganador en escrutinio especial: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – Mientras avanza el escrutinio especial en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano pidió calma y aseguró que el candidato nacionalista, Nasry Asfura saldrá ratificado como ganador de los comicios generales del 30 de noviembre.

El líder nacionalista detalló que debido al orden en que se están contando los votos de las actas con inconsistencias es normal que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se acerque a Asfura pues “como pueden ver en los primeros 5 están Atlántida, Colón y Cortés, que los gana Nasralla”.

Calma, Calma… Este es el orden en que se están contando los votos de las actas con inconsistencias. Como pueden ver en los primeros 5 están 3, Atlantida, Colón y Cortés, que los gana Nasralla, y es normal que él saque más votos y se acerque a Papi, pero nunca le va a pasar a… pic.twitter.com/ZMr1vIETuY — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 19, 2025

No obstante, explica el diputado, “nunca le va a pasar a Tito, después vienen 13 departamentos que Papi (Nasry) gana 12 y la diferencia más bien va aumentar a favor de nuestro candidato”.

“Los votos de la marea azul se comienzan a contar dentro de poco y Papi será declarado presidente”, aseguró Zambrano mediante un mensaje en su cuenta de la red social X.

De acuerdo con los resultados preliminares, el presidenciable del Partido Nacional se mantiene en el primer lugar de la contienda con 1,322,573 votos, equivalentes al 40.40 %. En segundo lugar figura el aspirante del Partido Liberal con 1,289,849 votos, lo que representa el 39.40 % de la votación.

El escrutinio especial inició ayer jueves y la revisión es para 2,792 actas, con inconsistencias cuyo proceso comenzó el 18 de diciembre a las 3:00 de la tarde y podría concluir este viernes 19.

Rechazo a las irregularidades

En las últimas horas, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió a los miembros de Juntas Especiales de Verificación de Resultados (JEVR) que solo resguarden las actas y que no caigan en irregularidades.

A través de su cuenta de red social “X”, se refirió al inicio del escrutinio especial en la que 90 JEVR revisan dos mil 792 actas que poseen inconsistencias.

Exhortó a los miembros de la JEVR que tienen la labor de resguardar las actas y no alterarlas para que no cometan irregularidades.

“No caigan en ninguna irregularidad por promesa de obtener favores o ventajas a cambio. De hacerlo, la responsabilidad será personal e individual, no carguen con esa consecuencia”, advirtió. VC