Asfura retoma la ventaja sobre Nasralla en la elección más cerrada de la historia

Tegucigalpa – Al filo de la madrugada de este jueves, el candidato Nasry Juan Asfura Zablah volvió a colocarse en primer lugar en la contienda presidencial, superando por un margen mínimo a Salvador Alejandro César Nasralla Salum, en un proceso electoral que avanza lentamente y mantiene en vilo a todo el país.

– El lento escrutinio de los votos y las constantes caídas del sistema de divulgación de resultados, prevén una declaratoria extendida para conocer el próximo presidente de Honduras.

Con el 86.83 % de avance en el escrutinio a las 9.15 de la noche de este jueves —equivalente a 16,630 actas procesadas de un total de 19,152— Asfura alcanza el 40.24 % de los votos, sumando 1,118,913 sufragios.

Por su parte, Nasralla registra un 39.42 %, con 1,096,283 votos, cayendo nuevamente al segundo lugar después de una serie de variaciones en la tendencia durante los últimos días.

El conteo se ha caracterizado por su lentitud y por la estrechísima diferencia entre ambos aspirantes, que se disputan la presidencia de la República para los próximos cuatro años.

La tensión aumenta a medida que se ingresa al cuarto día de escrutinio, etapa en la que se espera el desenlace y con la revisión de 2,341 actas con inconsistencias, las cuales podrían definir el resultado final.

A pesar del clima de incertidumbre, ambos candidatos han mantenido la calma y han pedido esperar el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral.

No obstante, tanto el equipo de Asfura como el de Nasralla aseguran poseer el 100 % de las actas y se declaran ganadores, lo que alimenta la expectativa pública.

Analistas coinciden en que esta es la elección más cerrada de la historia democrática del país, situación que ha reavivado el debate sobre la urgencia de reformas electorales, especialmente la implementación de una segunda vuelta, para evitar crisis de legitimidad y reducir la polarización en comicios futuros.

Mientras Honduras amanece nuevamente a la espera, los ojos del país permanecen puestos sobre cada actualización oficial, en una carrera que podría definirse voto a voto. LB