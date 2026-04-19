Asfura recorrió ZIP El Porvenir y establece agenda de inversión y empleo en Honduras

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, realizó esta semana un recorrido por la Zona Industrial de Procesamiento (ZIP) El Porvenir, localizada en El Progreso, Yoro, como parte de su agenda orientada a fortalecer la inversión productiva, generar empleo y acompañar de cerca el crecimiento industrial del país.

– Durante la visita conoció operaciones industriales, dialogó con empresarios, colaboradores y se reafirmó el potencial de El Progreso como polo para nuevas inversiones.

Durante la jornada hace unos días, el mandatario visitó empresas instaladas en el parque industrial y sostuvo encuentros con representantes del sector privado, en una señal de respaldo a la producción nacional y a la atracción de nuevas inversiones.

Entre las compañías que visitó el mandatario figuran: Metalúrgica Valle de Sula, dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, contenedores, cercas, tuberías y soluciones industriales; Plus Sistemas, vinculada a procesos de manufactura textil y confección; y Fruit of the Loom, una de las empresas internacionales más reconocidas en la industria textil y de confección con operaciones en Honduras.

Durante los intercambios sostenidos, empresarios resaltaron la calidad de la mano de obra disponible en El Progreso, señalando que la zona cuenta con talento humano capacitado, experiencia industrial y condiciones favorables para nuevas operaciones productivas.

Asimismo, indicaron que mientras en otros mercados se ha reducido el interés para nuevas inversiones por mayores costos, escasez de personal o incertidumbre operativa, Honduras representa una oportunidad competitiva que debe aprovecharse.

En ese contexto, se destacó que ciudades como El Progreso cuentan con una ubicación estratégica, conexión logística con los principales corredores productivos del país y una importante tradición manufacturera.

Facilitadores para la inversión

El presidente Asfura reiteró que su Gobierno trabaja para generar confianza, facilitar procesos y abrir puertas a más empresas nacionales e internacionales.

“Estamos tratando de que más empresas vengan a invertir a Honduras. Somos facilitadores para la inversión y queremos generar más oportunidades para nuestro pueblo”, enfatizó el mandatario.

Representantes del sector privado también valoraron positivamente la disposición institucional mostrada por el Gobierno, señalando que la participación activa del presidente, ministros y equipos técnicos transmite compromiso real con la generación de empleo y el desarrollo económico.

La ZIP El Porvenir es uno de los polos industriales más importantes de la zona norte y su fortalecimiento representa más empleo formal, encadenamientos productivos y nuevas oportunidades para miles de familias hondureñas. JS