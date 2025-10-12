Asfura recorre Atlántida: compromiso con el turismo, el desarrollo local y la municipalización

Tegucigalpa– El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, recorrió los municipios de La Masica, El Porvenir, La Ceiba y Jutiapa, en una intensa jornada por el departamento de Atlántida, reafirmando su compromiso con el desarrollo turístico, la inversión local y la generación de empleo en la zona norte del país.

En La Masica, fue recibido con entusiasmo por nacionalistas, junto al candidato a alcalde “Monchito” Iraheta, a quien reiteró su respaldo y garantizó que con la entrega del kit de maquinaria municipal —retroexcavadora, dos volquetas, tractor, pipa de agua y motoniveladora— se podrán ejecutar obras que transformen las comunidades y mejoren la vida de las familias.

Posteriormente, en La Ceiba, Asfura encabezó una caminata que inició en el Parque Central y recorrió las calles hasta el Mercado San Isidro, saludando a comerciantes, vendedores y compradores con su característico carisma y cercanía.

Acompañado por el candidato a alcalde Valentín Vásquez, expresó que La Ceiba volverá a ser la “novia de Honduras” gracias al impulso del turismo sostenible, el apoyo a la empresa privada y la municipalización de los proyectos locales.

En El Porvenir, junto al candidato Fernando Gómez, Asfura llamó a respaldar la planilla completa de diputados del Partido Nacional, destacando que la mayoría en el Congreso Nacional será clave para aprobar proyectos y leyes que beneficien directamente a los municipios. Subrayó que su propósito como presidente será gobernar de pie, con dignidad y decisión, siempre al servicio de Honduras y no de intereses particulares.

Asfura reiteró el compromiso con los sectores productivos, con los gobiernos locales y con la gente trabajadora del norte del país, convencido de que el desarrollo verdadero se construye desde los municipios hacia la nación. IR